Mavin “đón sóng” phục hồi, đầu tư cho nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới trên nền tảng bán hàng online

Năm 2023, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc, ngành Thực phẩm - Đồ uống (F&B) trong nước cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Lạm phát và biến động chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lần lượt ở mức 4.16% và 3.25% trong năm 2023 (theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê). Suy thoái kinh tế và lạm phát khiến sức mua của người dân giảm so với trước, sức tiêu thụ thực phẩm của các công ty, khu công nghiệp giảm mạnh do giảm quy mô sản xuất, giảm đơn hàng...

Năm 2024, dự báo kinh tế Việt Nam khởi sắc và sự phục hồi trong thu nhập của người dân cùng với giải pháp kích cầu qua việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng sẽ có những đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng khởi sắc của ngành thực phẩm.

Dự kiến, giá trị thị trường ngành F&B sẽ vượt qua mốc 655 nghìn tỷ đồng với các xu hướng chủ đạo gồm: chuyển đổi lối sống lành mạnh, quan tâm đến các thực phẩm bảo vệ sức khỏe và giàu dinh dưỡng; chú trọng đến an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Là một trong những công ty lớn trong ngành nông nghiệp thực phẩm, trước các khó khăn của toàn ngành năm 2023, Tập đoàn Mavin đã chọn cho mình hướng đi vững chắc hơn, chấp nhận tăng trưởng của ngành Thực phẩm chững lại để đầu tư cho nghiên cứu phát triển, dồn sức cho việc đa dạng danh mục sản phẩm phù hợp với thị hiếu của khách hàng, đón sóng phục hồi của năm 2024.

Theo đại diện Mavin Foods, thành viên sản xuất thực phẩm chế biến của Mavin, năm 2023, danh mục sản phẩm Mavin Foods bắt đầu được "chăm chút" và làm phong phú với các sản phẩm/SKUs mới như Vealino 23, Bacon 200g, Pork 200g, Giăm bông 250g, Nem thịt rán...

Bên cạnh phát triển sản phẩm mới, hướng đi bán lẻ, bán trực tuyến cũng được Mavin Foods bắt đầu khai thác dần, "đón sóng" công nghệ 4.0, chuyển đổi số với việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên bán lẻ, bán qua sàn thương mại điện tử Shopee, bán qua mạng xã hội, qua các ứng dụng trên smartphone...

Gian hàng Mavin Foods trên kênh shopee được Mavin Foods ra mắt từ cuối năm 2023

Ngay từ đầu năm 2024, trước các dự báo tích cực về tăng trưởng nền kinh tế, đặc biệt là các tín hiệu khả quan từ thị trường F&B, bên cạnh việc đón đầu xu hướng phục hồi để tăng trưởng doanh thu, công tác R&D tiếp tục được Mavin Foods đầu tư tạo lợi thế cạnh tranh.

Nhiều sản phẩm mới ra mắt trong quý 1/2024 đã bắt "trend" thị trường thành công, được khách hàng đón nhận và đánh giá cao. Trong đó có dòng sản phẩm lạp xưởng tươi đang làm mưa làm gió trên thị trường như: lạp xưởng tươi, lạp xưởng tươi nướng đá, lạp xưởng tươi vị Hồng Kông,…

Chị Trà My (Times City, Hà Nội), một khách hàng quen thuộc với các sản phẩm xúc xích của Mavin Foods cho biết: "Các sản phẩm lạp xưởng tươi của Mavin Foods rất ngon, không mỡ, vị cũng không ngọt quá, là một sản phẩm "must try" của Mavin Foods. Tôi đã giới thiệu cho rất nhiều bạn bè, người thân sản phẩm này rồi và đã quyết định sẽ đồng hành, ủng hộ lâu dài cho Mavin Foods".

Bên cạnh đó, sản phẩm Nem thịt tươi, một thành viên mới trong danh mục sản phẩm của Mavin Foods cũng đang tiếp tục nhận được sự quan tâm từ các đại lý, nhà phân phối và khách hàng.

Trong thời gian tới, Mavin Foods đang nghiên cứu và sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều sản phẩm phù hợp với thị hiếu của giới trẻ, từ các món ăn vặt quốc dân tới các món ăn bổ sung dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình, các sản phẩm thịt sơ chế…

Tham khảo các sản phẩm mới của Mavin Foods:

- Nem thịt rán: Nem thịt sạch Mavin 450g với hương vị đậm đà từ thịt heo tươi, tiện lợi cho bữa ăn nhanh. Chỉ cần chiên và thưởng thức. An toàn, chất lượng, đầy đủ dinh dưỡng, hương vị hấp dẫn. Bảo quản dễ dàng, giúp tiết kiệm thời gian cho bà nội trợ. Sự lựa chọn ngon miệng và tiện ích cho mọi gia đình!

- Lạp xưởng tươi: Lạp xưởng tươi Mavin 500gr – Sạch từ nguồn là sự kết hợp hoàn hảo giữa nguyên liệu chất lượng cao và kỹ thuật chế biến theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt và dây chuyền công nghệ hiện đại Châu Âu, tạo nên một sản phẩm không thể thiếu trong bữa ăn của mỗi gia đình.

- Lạp xưởng nướng đá: Lạp xưởng Mavin nướng đá đặc biệt. Với hương vị đặc trưng đậm đà, thơm ngon của thịt heo tuyển chọn kết hợp cùng các gia vị hương liệu an toàn sức khỏe, vỏ tự nhiên giòn dai, lạp xưởng tươi không chỉ là lựa chọn hoàn hảo cho món lạp xưởng nướng đã đang làm mưa gió trên các phố ăn vặt.

- Lạp xưởng HongKong: Vỏ ngoài giai dòn giới trẻ thích mê, bên trong mềm ẩm nguyên vị Hồng Kông.