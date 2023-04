MC Hàn bị tẩy chay vì dẫn show về phim 18+ Nhật Bản

Ngày 28/4, tờ YTN đưa tin MC Shin Dong Yeop đang bị tẩy chay tại Hàn Quốc vì tham gia chương trình dành cho các diễn viên phim người lớn mang tên Sex + Person: Japan. Chương trình khám phá thế giới tình dục và cuộc sống chưa được biết đến của những diễn viên trong ngành công nghiệp người lớn.



Trong chương trình, Shin Dong Yeop và ca sĩ Seong Si Kyung gặp gỡ, phỏng vấn các nhân vật là diễn viên và đạo diễn phim người lớn tại Nhật Bản. Theo News1, khách mời trong chương trình sử dụng ngôn từ tục tĩu và tiếng lóng ở mức độ nghiêm trọng. Shin Dong Yeop thậm chí vào vai ông chủ và diễn cảnh tình cảm với diễn viên nữ.

Ngay sau khi chương trình được phát hành, nhiều khán giả bày tỏ sự khó chịu trước sự xuất hiện của Shin Dong Yeop. Họ thậm chí yêu cầu anh rời khỏi một chương trình khác là TV Animal Farm chiếu trên SBS.

Nam MC đang bị khán giả tẩy chay. Ảnh: News1.

Đáng nói, Shin Dong Yeop bị khán giả tẩy chay, trong khi Seong Si Kyung không vấp phải tranh cãi tương tự. Lý do là TV Animal Farm Shin Dong Yeop đang tham gia rất được phụ nữ và trẻ em yêu thích. Do đó, khán giả không đồng tình khi thấy Shin Dong Yeop cùng lúc tham gia chương trình khác về tình dục.

Tờ Ten Asia phân tích, AV là bất hợp pháp ở Hàn Quốc và không được đón nhận. Tuy nhiên, Sex + Person: Japan chiếu trên Netflix nên khán giả Hàn Quốc không thể yêu cầu loại bỏ chương trình này. Thay vào đó, họ yêu cầu Shin Dong Yeop ngừng xuất hiện trên TV Animal Farm. Hiện tại, hàng loạt khán giả để lại bình luận tiêu cực về MC dưới bảng tin của chương trình. Theo YTN, số lượng bình luận thậm chí vượt quá 600.

“Tôi không hiểu và thất vọng vì Shin Dong Yeop - người rất ủng hộ quyền của động vật và những người yếu thế trong TV Animal Farm - lại tham gia chương trình về ngành công nghiệp phim người lớn. Chương trình này hoàn toàn đi ngược quan điểm về nhân quyền và quyền của phụ nữ”, YTN trích dẫn bình luận của khán giả.

Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả bênh vực nam MC. Họ cho rằng hai chương trình hoàn toàn khác nhau và Sex + Person: Japan có giới hạn độ tuổi nên khán giả trẻ không thể theo dõi. Do đó, việc công chúng yêu cầu Shin Dong Yeop rời chương trình TV Animal Farm là quá đáng.

Ten Asia đã liên hệ với công ty quản lý của Shin Dong Yeop là SM C&C, nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Shin Dong Yeop sinh năm 1971, tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Seoul. Anh tham gia nhiều chương trình, sitcom nổi tiếng như Happy Saturday, Three Men Three Women, Saturday Night Live Korea, Hello Counselor, Immortal Song 2, TV Animal Farm…