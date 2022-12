MC Thảo Vân sau 13 năm ly hôn Công Lý: " Tôi độc thân nhưng không đơn độc"

MC Thảo Vân được nhiều người yêu mến với vai trò là MC kỳ cựu của loạt chương trình Gặp nhau cuối tuần, Gala cười, Táo quân... Mỗi lần xuất hiện, chị luôn để lại ấn tượng với giọng nói truyền cảm, lối dẫn dắt nhẹ nhàng, duyên dáng.

Gắn bó với Táo quân từ số đầu tiên vào năm 2003, đến nay Thảo Vân đã gần 20 năm làm việc cùng ê-kíp chương trình. Cô không chỉ là một người đồng hành trong chương trình mà còn là người bạn thân thiết với nhiều nghệ sĩ tham gia Táo quân.

Chia sẻ với PV Dân trí, Thảo Vân cho biết, chị đang có cuộc sống đơn giản nhưng ấm cúng. Ban ngày, chị làm tròn trách nhiệm của một công chức nhà nước tại Văn phòng Công đoàn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tối đến, chị quây quần bên cậu con trai thông minh, hiếu thảo hoặc tìm kiếm niềm vui trong những buổi trò chuyện với bạn bè.

MC Thảo Vân là gương mặt dẫn dắt quen thuộc và được khán giả yêu mến của chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" (Ảnh: VTV).

"Táo quân" là niềm hạnh phúc, tự hào

"Táo quân 2023" là chương trình đặc biệt, đánh dấu 20 năm phát sóng. Chị có tham dự với vai trò dẫn dắt như những năm trước?

- Năm nay, Táo quân kỷ niệm 20 năm phát sóng. Một chương trình rất lớn nên chắc chắn tôi phải có mặt rồi.

"Táo quân" là một ê-kíp gắn bó kỷ lục về thời gian, với hơn 20 năm đồng hành. Chị có kỷ niệm gì đặc biệt muốn chia sẻ về chương trình?

- Thật ra trong 20 năm qua, không chỉ riêng tôi, tất cả các thành viên trong ê-kíp đều có nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Nhiều đến mức, nếu hỏi chuyện đáng nhớ nhất thì thật sự khó nói. Chúng tôi đã gặp gỡ, đồng hành cùng nhau trong suốt những năm tháng thanh xuân tươi trẻ. Bây giờ, đã bước sang tuổi "qua bên kia núi rồi", tóc đã bạc cả, mà vẫn kề cận bên nhau. Thật sự quá tuyệt vời!

Chương trình còn ghi được những dấu ấn vô cùng đẹp trong lòng khán giả. Nghĩa là, những nỗ lực của chúng tôi được ghi nhận. Đó là niềm hạnh phúc và sự tự hào không gì sánh được.

Chị có đặc biệt thích vai Táo nào hay không?

- Thật khó cho tôi để chọn, bởi mỗi Táo là một màu sắc riêng, rất thú vị. Các nghệ sĩ quả thật rất giỏi, đến mức, khi họ thể hiện nhân vật nào, thì khán giả yêu thích ngay mà quên đi vai Táo trước đó họ đảm nhận. Nói vậy để thấy, mỗi người tài năng đến mức nào nên tôi khó để chọn và có sự ưu ái riêng ai.

Thật khó để sau này tìm được một dàn diễn viên thay thế cho lớp nghệ sĩ hiện tại. Đó là một thế hệ vàng mà tôi vô cùng trân quý!

MC Thảo Vân xác nhận tham gia "Táo quân 2023" (Ảnh: VTV).

Chuyện tình cảm, vẫn chờ một chữ duyên

Sự nghiệp ổn định, được nhiều khán giả yêu mến nhưng về tình cảm của chị có vẻ trầm lắng hơn. Chị vẫn chưa có ý định tiến đến với người mới sau những đổ vỡ?

- Tôi không chủ động tìm kiếm người mới, bởi việc này là do duyên số. Không phải cứ tìm là được. Nếu đã có duyên, không mong cầu, họ cũng sẽ tới. Thời điểm này, có lẽ duyên chưa tới nên tôi chưa có ai cả. Vậy thôi.

Nói là chờ duyên, nhưng chắc hẳn, cũng như những người phụ nữ khác, chị sẽ có những kỳ vọng khi nhắc đến tình yêu?

- Tôi không kỳ vọng gì cả. Khi gặp một người phù hợp trên nhiều phương diện thì chúng tôi sẽ đến với nhau. Còn nói kỳ vọng thì biết thế nào đâu mà mưu cầu?

Không phải tôi sợ hi vọng lắm sẽ thất vọng nhiều đâu. Tôi chỉ nghĩ, khi đến với nhau, mình đừng nên tạo áp lực cho bản thân và đối phương. Cứ để mọi thứ được tự nhiên. Nếu hai bên chấp nhận, thấu hiểu và yêu thương nhau thì tốt. Còn nếu không, cũng là chuyện bình thường. Cuộc sống mà. Chúng ta cứ đón nhận những gì xảy đến, đừng kỳ vọng hay đặt mục tiêu gì trong chuyện tình cảm.

Chị có chạnh lòng không khi đến giờ, người ta vẫn nhắc Thảo Vân với cái tên "vợ cũ Công Lý"?

- Có gì mà phải chạnh lòng? Thực tế là thế mà. Tôi chỉ ái ngại cho gia đình mới của anh Lý. Chúng tôi chia tay đến nay đã 12 năm, chuẩn bị sang năm thứ 13 rồi, tôi chỉ muốn anh Lý và gia đình được bình yên.

Với cá nhân tôi, mọi chuyện trôi qua quá lâu rồi, không nhất thiết phải nhắc lại. Tôi cũng không rõ vì sao mọi người phải gắn tôi vào một danh xưng hay một nhân vật nào đó. Tôi là Thảo Vân, tôi cũng có vị thế của riêng mình.

Chia tay nhưng vẫn giữ quan hệ tốt với chồng cũ và cả vợ mới của anh ấy. Nhiều người nói đó là sự văn minh hiếm thấy. Là người trong cuộc, chị cảm nhận thế nào?

- Văn minh hay cao thượng là do cách nhìn nhận của mỗi người. Tôi không nghĩ nhiều đến thế, tôi chỉ làm điều gì phù hợp với bản thân thôi. Giữa chúng tôi có một cậu con trai chung nên sẽ có sự trao đổi để con cảm nhận được tình thương của cả bố và mẹ. Mọi điều tôi hướng đến sự thoải mái và bình yên cho cả đôi bên.

Chị có từng trải qua cảm giác chông chênh của một người phụ nữ khi sống đơn thân?

- Sẽ là dối lòng nếu tôi nói mình chưa từng chông chênh. Nhưng tôi tâm niệm, mình đối mặt với cảm giác ấy thế nào mới là quan trọng. Nếu mình bình tĩnh, từ từ giải quyết thì cũng xong. Hơn nữa, tôi cũng chỉ đơn thân trong mối quan hệ hôn nhân, còn trong cuộc sống, tôi có cả một gia đình lớn, có con, có các cháu, các em, có bạn bè kề bên nữa mà! Tôi đơn thân mà không đơn độc. Nỗi chông chênh vì thế cũng thoáng đến, rồi vội đi.

MC Thảo Vân và con trai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sức khỏe ổn định, tuy vẫn hay quên

Tính đến nay, chị đã 8 năm chung sống với căn bệnh teo thùy não trái. Hiện tại, sức khỏe của chị thế nào?

- Sức khỏe của tôi ổn định. Nói chính xác thì tôi bị vôi hóa bán cầu não trái. Đây là một căn bệnh phổ biến, có thể xảy đến với bất kỳ ai. Tôi chỉ bị sớm hơn mọi người một chút thôi. Hiện tại, tôi vẫn uống thuốc để bồi bổ trí não nên bệnh tình cũng có nhiều tín hiệu khả quan.

Còn về trí nhớ, đúng là tôi vẫn hay quên. Nhưng điều này cũng bình thường thôi mà. Nhiều người còn lẫn hơn cả tôi. Tôi cứ hay trêu bạn bè, nói Thảo Vân hay quên, nhưng cứ nợ tiền tôi xem tôi có nhớ không? Đánh trống lảng là chết với tôi đấy (cười).

Gia đình có động viên chị trong quá trình chữa bệnh?

- Thật ra, gia đình tôi không coi bệnh tình của tôi là vấn đề nghiêm trọng, nên mọi người rất thoải mái. Mọi chuyện bị đẩy đi xa là do một vài trang mạng. Đôi khi, có những tiêu đề báo khiến tôi còn ngỡ ngàng. Nhiều câu chuyện tôi chỉ đùa vui trên trang cá nhân, nhưng bị biến thành thứ gì đó ghê gớm, nghiêm trọng lắm. Tôi rất phiền lòng vì điều này, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến tôi, mà còn ảnh hưởng đến những người yêu quý, quan tâm tôi nữa.

Nhiều khi nhận được lời hỏi thăm từ người thân, bạn bè, tôi dở khóc dở cười giải thích. Tôi mong mọi người hiểu đúng về bệnh tình của mình và đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa như vậy.

MC Thảo Vân tận hưởng cuộc sống đơn thân nhẹ nhàng, bình yên (Ảnh: FPT Play).

Bé Tít rất tự lập, đã có ý thức kiếm tiền phụ giúp mẹ từ sớm. Chị có bí quyết gì khi dạy con?

- Thật ra tôi không có bí quyết gì đặc biệt. Tôi chỉ cố gắng chia sẻ với con nhiều nhất có thể, để con luôn thoải mái khi trao đổi với mình. Nếu có chuyện gì khúc mắc, con có thể cùng tôi đối thoại nhằm tìm ra cách giải quyết.

Tôi cũng cố gắng trẻ hóa bản thân, cởi mở hơn với những quan niệm từ giới trẻ và chấp nhận nhiều thứ khi đồng hành với con.

Khép lại những câu chuyện cũ của năm 2022, chị kỳ vọng gì trong năm 2023 sắp tới?

- Tôi hi vọng 2023 cũng có nhiều điều mới mẻ, niềm vui mới đến với mình. Tôi cũng mong ước có cuộc sống bình yên cho mình, cho người thân và cho tất cả mọi người. Chỉ hi vọng vậy thôi, một năm mọi người đều vui vẻ và bình an.