Mẹ bé gái 3 tuổi nghi bị găm đinh vào đầu tử vong: "Tôi ân hận, không biết bảo vệ con mình..."

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị L. ngập ngừng nói, chiều tối cùng ngày nghe tin con có dấu hiệu trở nặng, chị tức tốc đi ô tô đến bệnh viện. Khi đến nơi, chị nhận được tin con không qua khỏi.



"Là người mẹ, tôi đau lòng lắm. Tôi trách giận bản thân mình và Huyên đã gây ra cho con mình. Tôi ân hận về những điều đã xảy ra và không biết để bảo vệ con gái mình", chị L. bật khóc.

Chị Nguyễn Thị L. lầm lũi ngồi bật khóc sau sự ra đi của con gái. Ảnh: Gia Khiêm

Người mẹ này cho biết, chỉ còn khoảng 1 tuần nữa đến ngày sinh. Những ngày qua, chị khép mình ở nhà trọ tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Từ khi xảy ra sự việc, chị không thiết tha ăn uống gì.



Khi biết chuyện người tình nghi bạo hành con gái 3 tuổi của mình, chị đã rất sốc. Chị không thể ngờ Nguyễn Trung Huyên lại làm như vậy với con gái mình.

Hình ảnh bé Ngọc A. trước khi gặp nạn qua đời. Ảnh: GĐCC

Nói về những trận "thập tử nhất sinh" con gái đã trải qua khi thì nuốt đinh, uống thuốc trừ sâu, mắc dị vật…, người mẹ này nghĩ rằng "do con nghịch" và tin người tình không bao giờ làm những việc "không tưởng" như vậy.



Trước đó, chiều 17/1, Bệnh viện Thạch Thất đã tiếp nhận bé Đ.N.A. nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, tiến hành đặt ống, chụp phim, các bác sĩ đã phát hiện 9 chiếc đinh trên phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong 2 tuần.

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội "Giết người". Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé A. bị găm đinh vào đầu.

Nguyễn Trung Huyên chưa có tiền án, tiền sự. Huyên sống độc lập từ khá lâu. Trước khi có mối quan hệ tình cảm với mẹ cháu A., Huyên thuê nhà trọ ở nhiều nơi.

Khi bị triệu tập đến cơ quan công an, ban đầu, Huyên loanh quanh, phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể bé gái 3 tuổi.

Về những thương tích bên ngoài hay những lần bé A. nuốt phải dị vật, Huyên đổ lỗi cho bé gái, nói rằng cháu nghịch ngợm nên bị ngã và tự nuốt dị vật. Tuy nhiên, trước những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, Nguyễn Trung Huyên đã buộc phải thừa nhận hành vi tàn ác.