Mẹ chồng hay rủ tình cũ của chồng tôi đến nhà, tôi đưa một người về khiến bà xanh mặt

Chồng tôi có một cô người yêu cũ tên Trúc, là con gái bạn mẹ chồng. Cô Trúc này và chồng tôi yêu nhau từ thời cấp 2 lên tận đại học, mẹ chồng tôi ưng cô này lắm. Nhưng khi công ty của bố chồng tôi gặp biến cố bị phá sản, lâm vào cảnh nợ nần thì Trúc đã chia tay chồng tôi luôn.

Chồng tôi khi đó định bỏ ngang đại học để đi xuất khẩu lao động, kiếm tiền lo cho bố mẹ. Nhưng chính tôi đã động viên, khuyến kích anh học tiếp vì anh học giỏi. Thậm chí, tôi còn lo học phí cho anh vì thời điểm đó ngoài đi học, tôi còn kinh doanh quán café nên có thu nhập. Cứ thế rồi chúng tôi yêu nhau và tiến đến hôn nhân.

Từ khi yêu đến cưới, đều là tôi lo cho chồng, còn tiền anh kiếm được đều lo trả nợ, mua đất xây nhà cho bố mẹ. Nhưng mẹ chồng lại không hề ưa tôi, vì thấy chồng chiều tôi quá. Hơn nữa, bà thích kiểu con dâu như người yêu cũ của chồng tôi, kiểu con dâu nữ công gia chánh, công dung ngôn hạnh, cưới về chỉ ở nhà sinh con rồi chăm chồng chăm con. Còn tôi thuộc tuýp người mê kiếm tiền, phát triển bản thân, nên rõ ràng không phải là mẫu nàng dâu lý tưởng của bà.

Tôi cũng quan niệm rằng, mẹ ai người đó chăm, tôi không đòi hỏi gì ở bố mẹ chồng nên không có nhu cầu gần gũi, thân thiết lấy lòng mẹ chồng, xem mẹ chồng như mẹ đẻ giống như người ta. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn phải phép, đủ lễ nghĩa với mẹ chồng.

Mẹ chồng không ưa tôi. (Ảnh minh họa)

Ban đầu khi mới cưới, vợ chồng tôi ở riêng ở thành phố. Nhưng 2 năm sau cưới, khi mang thai được 6 tháng, chồng tôi bị chuyển công tác về quê chồng 1 năm. Nghĩ cảnh ở thành phố một mình thì buồn, hơn nữa đang bầu bí nhỡ có chuyện gì không biết gọi ai nên tôi đã chuyển về quê sống chung với nhà chồng. Khi nào sinh xong, chồng được quay về thành phố làm việc thì hai vợ chồng lại về thành phố ở.

Nhưng vốn không ưng tôi nên khi về sống chung, mẹ chồng hay mặt nặng mày nhẹ với nàng dâu lắm.

Tôi không quan tâm, nhưng một chuyện xảy ra gần đây đã khiến tôi phải vùng lên. Chẳng là cô Trúc – người yêu cũ của chồng tôi mới đi nước ngoài về. Mẹ chồng tôi thường xuyên rủ cô ta về nhà chơi, xưng hô mẹ - con ngay trước mặt tôi. Ban đầu tôi cũng kệ, nhưng mẹ chồng ngày càng quá đáng, luôn gán ghép cho chồng tôi nối lại tình xưa với Trúc.

Hôm thì kêu anh dẫn người yêu cũ đi thăm cô này chú kia vì cô ấy đi nước ngoài lâu rồi mới về, sợ không nhớ nhà. Hôm thì bảo chồng tôi kiếm việc cho Trúc, để cả hai làm chung một công ty cho vui. Thậm chí, ngay trước mặt tôi, bà còn ngang nhiên nhắc lại chuyện ngày xưa hai người yêu nhau.

Chồng tôi cũng khó chịu lắm, nhiều hôm anh phải hỏi trước tôi xem Trúc có tới nhà không để anh đi trốn, khỏi về. Bức xúc, tôi tìm cách “phản đòn” bằng cách nghe ngóng chuyện tình cảm của bố mẹ chồng.

Qua tìm hiểu, tôi mới biết ngày xưa bố chồng yêu cô Đào xóm bên nhưng bị bà nội chồng bắt chia tay và cưới mẹ chồng tôi. Tuy bố mẹ chồng sau này yêu thương nhau, nhưng đi đâu người ta cũng hay nhắc tới người yêu cũ của bố chồng hơn, nên mẹ chồng tôi tức lắm, luôn coi cô ấy là cái gai trong mắt.

Về phía người yêu cũ của bố chồng, cuộc sống của cô ấy không tốt vì lấy phải người chồng gia trưởng, rượu chè. Sau này chồng mất, con cái đi làm ăn xa, cô vẫn luôn ở quê sống một mình, cách nhà chồng tôi có vài cây số.

Tôi bèn lên kế hoạch vô tình gặp cô Đào, làm thân với cô. Sau một thời gian chiếm được cảm tình của cô, tôi rủ cô ấy về nhà mình làm giúp việc.

Khi đó, tôi dụ mẹ chồng đi du lịch với nàng dâu mà bà mong ước rồi đón cô Đào về nhà làm giúp việc. Khi bố chồng tôi và cô Đào gặp lại nhau, họ vô cùng ngại ngùng.

Mẹ chồng thường xuyên đưa người yêu cũ của chồng tôi về nhà chơi. (Ảnh minh họa)

Bố chồng gọi tôi ra nói chuyện, nhưng tôi lảng đi như không biết chuyện gì. Bố chồng cũng không dám nói thật, chỉ bảo cho cô ấy nghỉ vì nhà không cần giúp việc. Nhưng tôi bảo:

- Con sắp sinh nên muốn thuê giúp việc một thời gian ạ.

Bố chồng nghe thế cũng không dám can thiệp nữa. Về phía cô Đào, cô ấy cũng xin nghỉ với lý do cá nhân, nhưng tôi đã nói ngon nói ngọt:

- Cô cố gắng giúp cháu với, cháu sắp sinh rồi, dạo này cơ thể mệt mỏi lắm. Đợi tới khi cháu sinh được 1 tháng thì cô hẵng nghỉ được không? Cháu sẽ trả trước cho cô 3 tháng lương.

Nghe tôi than thở, cô Đào mủi lòng và chấp nhận ở lại.

Khi mẹ chồng về, thấy cô Đào xuất hiện trong nhà thì xanh mặt.

Tôi ngây thơ giới thiệu với mẹ chồng:

- Mẹ ơi, đây là cô Đào, con mới thuê về để chăm con lúc sinh nở. Cô Đào vừa nhanh nhẹn vừa khéo léo, ở nhà dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc bố và con tận tình lắm. Mà thích nhất mẹ nhé. Lâu lắm mới thấy mẹ có người hợp tính để đi chơi chung như Trúc, giờ có cô Đào chu toàn mọi việc trong nhà thì mẹ yên tâm đi du lịch được rồi nhé.

Mẹ chồng giận tím mặt, liền đòi họp gia đình gấp và dĩ nhiên là không có tôi. Mẹ bảo chồng thuyết phục tôi cho cô Đào nghỉ việc, nhưng anh quá hiểu ý tôi nên giả vờ không đồng ý với lý do giúp việc là do tôi thuê, anh không can thiệp được.

Biết tôi cố tính ra đòn phủ đầu về chuyện mẹ chồng gán ghép chồng tôi với người yêu cũ, mẹ chồng đành xuống nước, không qua lại với Trúc nữa. Đến lúc này, tôi đành chấp nhận mất vài chục triệu để cho cô Đào nghỉ việc trong êm đềm.