MediaTek cung cấp chip smartphone lớn nhất hành tinh, doanh thủ kinh ngạc

Sau khi theo sát Qualcomm trong nhiều năm, MediaTek năm ngoái đã vượt qua gã khổng lồ chip của Mỹ để trở thành nhà cung cấp chip smartphone lớn nhất trên thế giới. Công ty Đài Loan kể từ đó đã tiếp tục vươn xa hơn nữa vị trí dẫn đầu so với đối thủ truyền kiếp của mình. Trong khi đó, có vẻ như Qualcomm đang gặp khá nhiều khó khăn để lấy lại vị trí đã mất.

MediaTek liên tục giành thị phần trên toàn cầu

Theo CEO Rick Tsai của nhà sản xuất chip Đài Loan MediaTek, công ty đang liên tục giành thị phần trên toàn cầu. "Chúng tôi hiện là nhà sản xuất SoC ( viết tắt của System on a Chip. Chip này có tên như vậy bởi vì nó bao gồm nhiều thành phần tính toán thiết yếu, tất cả đều được nén vào một con chip) dành cho điện thoại thông minh lớn nhất trên toàn cầu", Tsai cho biết trong một hội nghị nhà đầu tư ở Đài Loan vào tuần trước. "Chúng tôi tiếp tục giành được thị phần ở tất cả các khu vực trên thế giới".

Công ty bán dẫn này đã công bố lợi nhuận quý 3 là 131.074 triệu Đài tệ, tăng 4,3% so với quý trước và 34,7% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết trong một thông cáo báo chí: "Doanh thu cao hơn so với quý trước và cả năm chủ yếu được hưởng lợi từ việc chuyển đổi sang các thông số kỹ thuật sản phẩm cao hơn hoặc nhu cầu cao hơn đối với tất cả các dòng sản phẩm chính".

Các chip mang nhãn hiệu MediaTek Dimensity và Helio được nhìn thấy trên nhiều thiết bị trong năm nay dường như cũng hoạt động tốt trên toàn cầu. Ảnh: @AFP.

Nhà sản xuất chipset này không phải lúc nào cũng được coi là lựa chọn hàng đầu cho bộ vi xử lý điện thoại thông minh ngày nay, nhưng chip của MediaTek đã thực sự chiếm thị phần rất cao trong một thời gian dài trong những năm gần đây.

Chip của Qualcomm có thể vẫn là lựa chọn ưu tiên cho các thiết bị hàng đầu cao cấp, nhưng thu nhập quý 3 của MediaTek cho thấy, chip Helio và Dimensity đã hoạt động tốt cho công ty ở phân khúc thiết bị giá rẻ, tầm trung. Cụ thể, các điện thoại thông minh Poco C31 ra mắt vào tháng trước mang chip MediaTek Helio G35 SoC. Các công ty như Oppo, Xiaomi, Realme, Nokia và thậm chí cả Samsung đã sử dụng chip của MediaTek trên điện thoại thông minh của họ trong năm nay.

Trong vài năm qua, MediaTek đã trải qua nhiều thay đổi chiến lược. Đáng chú ý nhất, công ty đã trở lại thị trường SoC điện thoại thông minh hàng đầu với dòng sản phẩm chip Dimensity vào năm 2019. Trong khi Qualcomm vẫn là nhà cung cấp ưu tiên của hầu hết các nhà sản xuất điện thoại thông minh lâu đời khi nói đến các thiết bị cao cấp hàng đầu, MediaTek đã nổi lên là một giải pháp thay thế cho các thiết bị giá rẻ, tầm trung. Nhờ việc tập trung mạnh mẽ vào phân khúc giá rẻ, tầm trung của MediaTek, nhiều người dùng có cơ hội trải nghiệm công nghệ 5G với giá hợp lý. Những cái tên còn lại như Qualcomm hay Samsung cũng đang chuẩn bị tất tay vào cuộc chiến mới này.

Theo báo cáo của EET Asia, 56% doanh thu của MediaTek trong quý 3 năm nay đến từ các SoC dành cho điện thoại thông minh. Con số đó đánh dấu mức tăng mạnh mẽ tới 72% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào việc áp dụng nhiều hơn các bộ chip xử lý Dimensity series 5G.



Điều này cũng có nghĩa là MediaTek hiện đã ít phụ thuộc vào việc bán hàng cho khách hàng Trung Quốc hơn trước. Nhiều OEM điện thoại thông minh hiện đang tin tưởng công ty Đài Loan này và sử dụng các sản phẩm của họ tại các thị trường như Bắc Mỹ, khi trước giờ khu vực này chủ yếu là nơi săn đón thú vị của Qualcomm. Công ty hiện đang đặt mục tiêu chiếm hơn một phần ba (35%) thị phần điện thoại thông minh Android trong khu vực này trong năm nay.

MediaTek vượt qua đối thủ truyền kiếp trở thành nhà cung cấp chip smartphone lớn nhất hành tinh. Ảnh: @AFP.

MediaTek đang tìm kiếm sự phát triển hơn nữa trong phân khúc 5G

MediaTek cung cấp chip cho mọi nhà sản xuất điện thoại thông minh Android nổi tiếng trên thế giới. Sản phẩm của họ cũng đã xâm nhập mạnh mẽ vào phân khúc 5G với bộ chip xử lý Dimensity. Tuy nhiên, công ty vẫn nhận thấy cơ hội lớn để tăng trưởng trong phân khúc này. Công ty Đài Loan tự tin rằng, nhờ kiến trúc thiết kế chip tiêu thụ điện năng thấp độc quyền của họ, kết hợp với công nghệ quy trình 4nm của TSMC sẽ giúp họ tăng thị phần trên thị trường chip 5G, nơi Qualcomm vẫn chiếm thế thượng phong. Họ cũng đang giới thiệu "lợi thế cạnh tranh" mới từ các giải pháp mmWave và 6GHz phụ của mình.

Trong khi đó, một báo cáo gần đây cho biết MediaTek đang tăng giá đối với một số chip điện thoại thông minh đang có nhu cầu cao. Công ty đã tăng giá 15% đối với chip 4G và 5% đối với chip hỗ trợ 5G. Nguyên nhân chính khiến giá tăng là do chi phí sản xuất từ xưởng đúc của TSMC tăng.

Nhận xét về chiến lược tăng trưởng của Qualcomm và MediaTek, nhà phân tích nghiên cứu Ankit Malhotra cho biết: "Qualcomm và MediaTek đều đã cải tổ danh mục đầu tư của họ và sự tập trung vào người tiêu dùng đóng một vai trò quan trọng ở đây. Trong khi đó, chipset Dimensity đã giúp đưa dòng chip 5G đến các danh mục giá cả phải chăng hơn. Điển hình như thiết bị 5G rẻ nhất thế giới, Realme V3 cũng được cung cấp bởi chip MediaTek".

Nhận xét về triển vọng của các nhà cung cấp chipset, Malhotra cho biết, "Trọng tâm trước mắt của các nhà cung cấp chipset sẽ là đưa chip 5G đến với số đông, sau đó sẽ mở ra tiềm năng của các chip 5G trên các điện thoại chơi game trên đám mây, do đó sẽ dẫn đến nhu cầu cao hơn về các dòng chip có xung nhịp cao hơn và bộ xử lý mạnh hơn. Qualcomm và MediaTek sẽ tiếp tục tranh giành vị trí hàng đầu".

Còn đối với MediaTek, hãng cũng đang có tham vọng sẽ mở rộng mức độ cạnh trên lên smartphone cao cấp. "MediaTek đã có kế hoạch cho ra mắt chipset 5G flagship đầu tiên của hãng vào cuối năm nay. Con chip mới sẽ áp dụng lõi ARM mới nhất sản xuất trên tiến trình TSMC công nghệ 4nm. Với con chip flagship mới này, MediaTek ứng dụng công nghệ quản lý năng lượng tối ưu và hiệu suất xử lý cao cấp. Mẫu điện thoại đầu tiên dùng SoC 5G flagship này của MediaTek dự kiến sẽ được ra mắt vào quý đầu tiên của năm 2022 và MediaTek kỳ vọng sẽ có nhiều mẫu điện thoại hơn nữa cũng sớm được ra mắt", ông Cedric Chang - Giám đốc phát triển kinh doanh khu vực Đông Nam Á MediaTek nói.

Rõ ràng, MediaTek đã có một số thứ diễn ra hoàn hảo trong thời gian gần đây. Hiện tại, Qualcomm đang phải chiến đấu để giành lại vương miện. Sẽ rất thú vị khi xem cuộc chiến chip này sẽ diễn biến như thế nào trong những tháng tới.