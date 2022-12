Mẹo thay đổi cài đặt trên smartphone để tránh bị các ứng dụng theo dõi, nghe lén

Facebook

Khi sử dụng Facebook, người dùng sẽ được thông báo quyền truy cập vào micrô trong các cuộc trò chuyện video và chuyển văn bản thành giọng nói. Người dùng có thể cảm thấy không thoải mái khi trao cho Facebook quyền kiểm soát micrô của mình vì lo ngại sẽ bị nghe lén, theo dõi. Bởi vậy, bạn có thể chỉnh sửa một số cài đặt trên smartphone để chặn quyền truy cập micrô của Facebook.

Cách thay đổi cài đặt với iPhone: Mở Cài đặt trên điện thoại > Cuộn xuống vào chọn ứng dụng Facebook > Chuyển công tắc màu xanh lục bên cạnh Micrô sang vị trí tắt.

Đối với điện thoại Android, mở ứng dụng Cài đặt > Chọn Ứng dụng > Chọn Facebook > Chọn Quyền cho phép (Permissions).

Tại đây, bạn có thể thay đổi cài đặt quyền với các tùy chọn: Chỉ cho phép khi sử dụng ứng dụng, Luôn hỏi hoặc Không cho phép.

Nếu bạn quyết định quay video hoặc trò chuyện với bạn bè, hãy quay lại các cài đặt này và bật micrô của bạn. Bạn luôn có thể tắt lại khi hoàn thành.

Trợ lý Google (Google Assistant)

Dùng trợ lý Google có thể ghi lại các đoạn hội thoại riêng tư. Nếu bạn lo lắng về việc micrô luôn bật, dưới đây là các bước để tắt micrô này.

Đối với iPhone: Mở Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Micro > Tìm Trợ lý Google trong danh sách ứng dụng và chuyển nút màu xanh lục sang vị trí tắt.

Đối với Android: Mở Cài đặt > Chọn Ứng dụng > Trong Cài đặt chung, chạm vào Trợ lý > Chọn Xem tất cả Cài đặt Trợ lý (See all Assistant Settings) > Nhấp vào nút chuyển đổi để tắt "Ok Google" (Hey Google).