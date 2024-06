Mèo tiên tri Cass dự đoán kết quả Đan Mạch vs Serbia.

Nhận định Đan Mạch vs Serbia

ĐT Đan Mạch và Serbia sẽ phải quyết đấu "một mất một còn" với hy vọng có vé đi tiếp. Đội hình có những ngôi sao như Christian Eriksen, Rasmus Hojlund... với một lối chơi được tổ chức rất tốt, luôn tỉnh táo trong những thời điểm quyết định, Đan Mạch nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trước Serbia có hàng thủ không thực sự đáng tin cậy.

Nếu Đan Mạch thắng Serbia với cách biệt 2 bàn, họ sẽ chiếm ngôi đầu bảng của Anh trong trường hợp "Tam Sư" không thắng nổi Slovenia. Khả năng đi tiếp của Đan Mạch là lớn thứ 2 sau Anh. Kết quả gây "sốc" nhất có thể xảy ra ở bảng C là Slovenia đánh bại Anh, Serbia đánh bại Đan Mạch, khi đó Đan Mạch sẽ bị loại.

Đan Mạch vs Serbia.

Chạm trán Serbia, Đan Mạch vẫn phần nào được đánh giá cao hơn. Theo tính toán của Opta, cơ hội giành chiến thắng của Những chú lính chì là 43,2% trong khi Serbia là 30,9%.

Những tính toán trên không phải không có cơ sở, nếu nhìn vào kinh nghiệm, phong độ gần đây và kết quả đối đầu giữa 2 đội. Cụ thể, khác với Serbia (mới tham dự EURO lần đầu tiên), tính cả giải đấu năm nay, Đan Mạch đã tham dự EURÔ 10 lần trong lịch sử. Và thành tích tốt nhất của họ chính là chức vô địch EURO 1992. Ở EURO 2020, Đan Mạch một lần nữa gây bất ngờ khi vào tới bán kết.

Về phong độ, Đan Mạch đã bất bại trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường (3 thắng và 3 hòa). Về đối đầu, Những chú lính chì đụng độ Serbia 3 lần trong lịch sử và đều giành chiến thắng.

Đối nghịch với Đan Mạch, Serbia đang thể hiện phong độ thiếu ổn định khi chỉ giành chiến thắng 3 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tính rộng ra, thầy trò HLV Dragan Stojkovic chỉ thắng 4/13 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Serbia cũng sở hữu một số ngôi sao đáng chú ý như Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Luka Jovic hay Dusan Tadic. Về phần mình, mặc dù là 2 cái tên được kì vọng bậc nhất nhưng Vlahovic và Mitrovic đều chưa thể khai hỏa ở EURO 2024.

Tương tự Đan Mạch, trước giải đấu, Serbia cũng được xem là một trong những ngựa ô sáng giá nhưng giờ đây đã lâm vào tình cảnh éo le.

Như đã đề cập, Serbia không được đánh giá cao như Đan Mạch. Theo Opta, cơ hội lọt vào vòng 16 đội của The Eagles là 33%, thấp nhất bảng C và chỉ bằng gần 1 nửa so với Đan Mạch (72,9%).

Trước khi trận đấu diễn ra, chú mèo tiên tri Cass đã đưa ra dự đoán của mình về kết quả trận đấu giữa Đan Mạch vs Serbia thuộc lượt trận thứ 3 bảng C EURO 2024 diễn ra vào lúc 2h00 ngày 26/6. Theo đó, Cass đã đặt niềm tin vào một kết quả hoà giữa hai đội.

Mèo tiên tri Cass dự đoán kết quả Đan Mạch vs Serbia