ĐT Croatia và sự "tiến hóa" của bóng đá châu Âu

ĐT Croatia chia tay EURO 2024 đầy cảm xúc

Khoảng cách về mặt trình độ của các ĐTQG ở châu Âu ngày càng được thu hẹp. Sự chênh lệch về tỷ số và thế trận trong các trận đấu ngày càng ít, và lối đá của các đội cũng ngày càng giống nhau hơn. Chúng ta đã không còn cảm thấy hồi hộp hay lo lắng khi thấy các hậu vệ của các đội bóng châu Âu cầm bóng bật tường trong vòng 16m50 của họ trước sự truy cản của tiền đạo đối phương. Cách triển khai chiến thuật của các đội bóng khoa học hơn và cũng chặt chẽ hơn.

Nỗi buồn của Modric và đồng đội. Ảnh: AFP.

Trận đấu của ĐT Italia và ĐT Croatia cũng vậy, trong khi ĐT Italia được đánh giá cao hơn, nhưng thời gian kiểm soát bóng của cầu thủ Croatia lại nhiều hơn, bóng lăn trên sân các cầu thủ Italia nhiều hơn ở trong hiệp 1. Một phần là do toan tính của các cầu thủ Italia, họ chỉ cần kết quả hòa trong trận này, nhưng rõ ràng, các cầu thủ Croatia phối hợp kiểm soát bóng rất tốt. Nhưng trong suốt hiệp 1, dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng các pha bóng ép sân của các cầu thủ Croatia không đem lại hiệu quả, phần thì do sự chắc chắn của hàng phòng ngự Italia, khi họ chủ động lùi về phòng ngự, phần thì do chính các cầu thủ Croatia tỏ ra thiếu tính sáng tạo để có thể tạo ra đột biến trong các pha tấn công của mình.

Hiệp 2 thì thế trận ngược lại, sau pha ghi bàn của Luka Modric, ĐT Italia dồn lên tấn công, còn các cầu thủ Croatia lùi về giữ tỷ số. Nhưng dù phòng thủ, khi cướp được bóng, các cầu thủ Croatia cũng không tổ chức phản công kiểu sau 2 – 3 đường chuyền đưa bóng tiếp cận cầu môn đối phương cho tiền đạo cắm như chúng ta vẫn hình dung về các pha phản công, kiểu như của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Họ vẫn ưu tiên kiểm soát bóng, chờ đủ người hỗ trợ để thực hiện pha tấn công. Có thể thấy, lối đá phòng ngự kiểu đổ bê tông, cướp được bóng chuyền ngay lên cho tiền đạo cắm, vẫn được người hâm mộ bóng đá Việt Nam ưa thích, đánh giá cao, đem lại thành công rực rỡ cho ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, đã tuyệt chủng ở châu Âu.

Zaccagni ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong Italia ở phút 90+5. Ảnh: Reuters.

Một điều nữa chúng ta không còn thấy ở bóng đá châu Âu nữa, đó là cách các đội bảo vệ tỷ số của mình ở những phút cuối cùng của trận đấu. Chúng ta không còn thấy cảnh các cầu thủ châu Âu câu giờ bằng mọi cách, kiểu như nằm sân ăn vạ như vẫn còn ở các sân khấu bóng đá khác trên thế giới … Giống như cách các cầu thủ Croatia đá trong những phút sau cùng của trận đấu này. Có thể số pha phạm lỗi nhiều lên, đội hình dồn sâu về sân nhà hơn, nhưng họ vẫn tổ chức tấn công khi có điều kiện. Mặc dù biết đâu đấy, nếu họ làm vậy, ĐT Italia đã không thể có bàn thắng ở những giây sau cùng của trận đấu, và ĐT Croatia đã bảo vệ được tỷ số, bảo vệ được trận thắng quý giá.

Phải chăng bóng đá không chỉ tiến hóa ở chiến thuật của các đội bóng, kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ, mà bóng đá còn tiến hóa, phát triển cả ở sự văn minh khi con người tham gia trò chơi này với tư cách người chơi và người xem. Chiến thắng là quan trọng nhất trong thể thao, thể thao cần sự toan tính, nhưng bên cạnh kết quả thi đấu, yếu tố vẻ đẹp thể thao, cảm xúc mang lại của trận đấu mới là sự văn minh của môn thể thao đó. Và hiệp 2 của trận đấu giữa Italia và Croatia có những yếu tố về vẻ đẹp và cảm xúc đó. Luka Modrid và các đồng đội chính thức chia tay với EURO 2024, còn chúng ta chia tay với 1 thế hệ rất đẹp của bóng đá Croatia.