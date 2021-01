Mercedes-Benz tăng thời gian ưu đãi 50% phí trước bạ cho khách hàng Việt đến tháng 2/2021

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) sẽ tiếp tục hỗ trợ 50% phí trước bạ cho khách hàng dù Nghị định 70 đã hết hiệu lực. Chương trình áp dụng cho các dòng xe sedan biểu tượng của hãng, bao gồm C-Class, E-Class và S-Class. Ngoài ra, MBV cũng cập nhật giá bán của các mẫu xe trong năm 2021.

Chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Mercedes-Benz được áp dụng từ ngày 1/1/2021 đến ngày 28/02/2021, dành cho những xe C-Class (C 180, C 200 Exclusive, C 300 AMG), E-Class (E 180, E 200 Exclusive, E 300 AMG), S-Class (S 450, S 450 Luxury) còn lại sản xuất trong năm 2020. Để nhận được ưu đãi này, khách hàng phải thanh toán đủ và nhận xe trong thời gian nói trên. Chương trình ưu đãi 50% phí trước bạ sẽ không áp dụng kèm thêm bất cứ ưu đãi thương mại hoặc ưu đãi số lượng nào khác.

Mercedes-Benz Việt Nam hy vọng rằng ưu đãi cực kỳ giá trị này sẽ giúp khách hàng có thêm cơ hội tốt để mua xe trước thềm năm mới, phục vụ cho hành trình du xuân của mình. Ưu đãi sẽ càng có ý nghĩa với những khách hàng có dự định mua xe nhưng chưa kịp chuẩn bị tài chính trong năm 2020.

Ngoài ra, trong dịp đầu năm 2021 MBV cập nhật giá bán cho danh mục sản phẩm của mình, áp dụng từ ngày 1/1/2021. Bảng giá cụ thể như sau:

Phiên bản Giá niêm yết năm 2020 (tỷ đồng) Giá niêm yết mới áp dụng từ ngày 1/1/2021 (tỷ đồng) Xe lắp ráp trong nước C180 1,399 1,399 C 200 Exclusive 2.0l (Phiên bản có cửa sổ trời toàn cảnh) 1,729 1,729 C 200 Exclusive 2.0l ( Phiên bản không có cửa sổ trời toàn cảnh) 1,689 1,699 C300 AMG 1,929 1,929 C 300 AMG (có cửa sổ trời toàn cảnh) 1,939 1,969 GLC 200 1,749 1,799 GLC 200 4MATIC 2,039 2,099 GLC 300 4MATIC 2,399 2,499 E180 2,050 2,050 E 200 Exclusive 2,290 2,290 E 300 AMG 2,920 2,920 S 450 L (Limited Edition) 4,299 4,299 S 450 L Luxury 4,696 4,969 Xe nhập khẩu V 250 Luxury (MBUX) 2,626 2,662 V 250 AMG (MBUX) 3,183 3,232 Mercedes-AMG A 35 4MATIC 2,249 2,259 GLC 300 4MATIC Coupe 3,069 3,089 GLE 450 4MATIC 4,369 4,999 GLS 450 4MATIC 4,909 4,999 Mercedes-Maybach S 450 4MATIC 7,469 7,469 Mercedes-Maybach S 560 4MATIC 11,099 11,099 Mercedes-AMG GT 53 4MATIC 6,299 6,299 Mercedes-AMG GT R 11,590 11,590 Mercedes-AMG G 63 10,829 10,950

Giá đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng