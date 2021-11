Miền Trung mưa, lũ kéo dài 1 tuần: Sẵn sàng biện pháp sơ tán dân khi lũ các sông miền Trung trên báo động 3

Ông Nguyễn Hiệp trưởng ca trực Văn phòng thường Ban chỉ đạo QG PCTT.

Dự báo thời tiết ngày 9/11: Miền Trung mưa, lũ kéo dài 1 tuần

Cụ thể, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai Quốc gia, hiện nay, khu vực Trung Bộ có mưa to, đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Một số trạm có lương mưa đặc biệt lớn như: Huế (T.T.Huế) 256mm; Hồ Khe Ngang (T.T.Huế) 220mm; Thủy điện sông Tranh 2 (Quảng Nam) 397mm; Trà Giáp (Quảng Nam) 389mm; Trà Kót (Quảng Nam) 385mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 403mm; Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 372mm; Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 353mm; An Nghĩa (Bình Định) 213mm; Trong Thượng (Bình Định) 198mm.

Dự báo: Từ 09-14/11, các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, phía Bắc Quảng Nam và Khánh Hòa mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm; khu vực từ phía Nam Quảng Nam đến Phú Yên mưa phổ biến 350-650mm, có nơi trên 800mm.

Cảnh báo: Từ 15/11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá:

- Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa: Cấp 1.

- Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên: Cấp 2.

Về tình hình lũ:

Mực nước lúc 5h ngày 09/11/2021, mực nước một số sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã đạt mức BĐ1. Riêng sông Vệ đạt mức trên BĐ3.

Cảnh báo lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa: Từ 09/11 đến ngày 15/11, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa.

Sẵn sàng biện pháp sơ tán dân

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp ở các tỉnh miền Trung, sáng 9/11, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống Thiên tai (PCTT) tổ chức họp trực tuyến với các bộ, ngành và các địa phương nhằm chủ động đưa ra các biện pháp ứng phó. Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Hà Nội.

Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Hà Nội

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, hiện các địa phương ở khu vực miền Trung đã lên kế hoạch sơ tán dân khi lũ trên các sông trên báo động 3 (BĐ3) là 65.729 hộ với 258.444 khẩu. Kế hoạch sơ tán dân vùng nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất là 26.743 hộ với 110.560 khẩu. Các tỉnh tiếp tục rà soát số cả F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh. Tùy theo diễn biến thực tế tình hình mưa, lũ các địa phương sẽ tiến hành sơ tán cho phù hợp với tình hình dịch Covid-19.

KẾ HOẠCH SƠ TÁN DÂN - Kế hoạch sơ tán dân khi lũ >BĐ3 là 65.729 hộ/258.444 khẩu (Quảng Nam: 28.952/115.806; Quảng Ngãi: 2.445/9.464; Bình Định: 7.031/25.642; Phú Yên: 11.609/40.727; Khánh Hòa: 1.794/7.320). - Kế hoạch sơ tán dân vùng nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất là 26.743 hộ/110.560 khẩu (T.T.Huế: 11.079/41.425; Đà Nẵng: 1.942/6.329; Quảng Nam: 3.376/13.504; Quảng Ngãi: 4.230/15.380; Bình Định: 519/2.076; Phú Yên: 989/3.553; Khánh Hòa: 1.344/5.070) - Các tỉnh tiếp tục rà soát số cả F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh. - Tuy theo diễn biến thực tế tình hình mưa, lũ sẽ tiến hành sơ tán cho phù hợp tính huống dịch Covid-19.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho hay: Dự báo, lượng mưa trong những ngày tới ở khu vực Trung Trung Bộ từ 200-400 mm, có nơi 500 mm, đặc biệt có nơi lượng mưa có thể tới 800 mm. Mưa lớn ở các tỉnh, thành phố miền Trung đợt này là do không khí lạnh kết hợp với gió Đông tác động gây mưa. Đặc điểm của đợt mưa này cứ mưa khoảng 2-3 tiếng thì tạnh sau đó lại tiếp tục mưa lại. Nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này, trong đó cần chú ý đặc biệt Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, đề nghị các địa phương rà soát lại các kịch bản phương án ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, xả lũ nhằm đảm bảo việc ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thiết hại do mưa lũ gây ra. Triển khai lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai thực hiện việc rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở đất để kịp thời sơ tán dân. Bố trí lương thực, thực phẩm ở các khu vực có nguy cơ lũ lụt kéo dài, bị chia cắt. Công tác tổ chức sơ tán dân phải đảm bảo an toàn đồng thời phòng, chống dịch Covid-19. Đề nghị lực lượng quân đội, công an ở các địa phương có các phương án tuần tra, canh gác tại các ngầm, tràn, hướng dẫn, hỗ trợ phân luồng giao thông. Đồng thời, các địa phương cần quan tâm đến việc công tác bảo vệ đàn gia súc, gia cầm. Đối với các hồ chứa cần khẩn trương rà soát ngay các phương án vận hành điều tiết lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du.