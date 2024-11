Mike Tyson sau khi giải nghệ: Phá sản, nợ nần, đóng phim và trồng cần sa

Mike Tyson đã từng là tay đấm hàng đầu của làng quyền anh thế giới. Ông ra mắt sàn đấu vào năm 1985 và từng là nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, "Iron" Mike cũng từng dính dáng đến nhiều vụ việc gây tranh cãi, từ việc bị tuyên án tội hiếp dâm năm 1992 cho đến việc cắn vào tai Evander Holyfield.

Năm 2005, Mike Tyson chính thức treo găng và không tham dự bất kỳ trận đấu chuyên nghiệp nào. Tuy nhiên, ông bất ngờ trở lại vào năm 2024 trong cuộc so găng với Jake Paul vào ngày 16/11 vừa qua.

Mike Tyson.

Mike Tyson đã làm gì sau khi giải nghệ vào năm 2005?

Sau khi giải nghệ vào năm 2005, Mike Tyson nhanh chóng rơi vào tình trạng nợ nần vì thói quen chi tiêu vô tội vạ cho những thú vui vô bổ trong gian đoạn đỉnh cao. Ông từng tuyên bố phá sản và nợ 23 triệu USD, dù từng có thời điểm nắm giữ 300 triệu USD trong tài khoản. Năm 2006, ông công bố giải đấu mang tên Mike Tyson World Tour, với trận đấu với Corey Sanders ở Ohio năm 2006 nhưng không nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Tour đấu này bị hủy bỏ không lâu sau đó.

Trong một cuộc phỏng vấn với USA Today, Mike Tyson thừa nhận đó là quãng thời gian thất bại nhất trong cuộc đời của mình: "Tôi đã lãng phí cả cuộc đời để trở thành một kẻ thất bại".

Ông nói thêm: "Tôi chỉ muốn trốn thoát thực tại, bởi tôi xấu hổ với bản thân và cuộc sống này. Tôi muốn trở thành nhà truyền giáo, tôi nghĩ mình có thể làm được điều đó trong khi vẫn giữ được phẩm giá của mình. Tôi muốn kết thúc giai đoạn tồi tệ này càng sớm càng tốt. Ở đất nước này, tôi không nhận được bất kỳ điều tốt đẹp nào".

Năm 2009 và 2011, Mike Tyson xuất hiện trong loạt phim "The Hangover" với vai trò cameo chính mình. Bộ phim đã tạo nên những tiếng vang lớn, và Mike Tyson được nhắc đến nhiều trong cảnh ông đấm Alan (nhân vật do Zach Galifianakis thủ vai). Sau này, Mike Tyson cũng từng tiết lộ rằng ông đã dùng ma túy và uống rượu trong suốt thời gian quay phim.

Trong những năm tiếp theo, Mike Tyson cũng xuất hiện trong vài chương trình truyền hình, bao gồm "The Roast of Charlie Sheen", "The Last O.G.", "Entourage" và "Lip Sync Battle". Bên cạnh đó, cũng xuất hiện trong vài trận đấu WWE và AEW.

Năm 2009, Mike Tyson kết hôn với Lakiha Spicer, người mà ông quen biết từ tận năm 18 tuổi. Hôn lễ của họ được tổ chức chỉ 2 tuần sau cái chết của cô con gái 4 tuổi của Mike Tyson là Exodus. Sau này, Mike Tyson thừa nhận rằng Lakiha Spicer đã cứu rỗi cuộc đời ông.

"Tôi rất vui khi mình và vợ có thể đến với nhau. Tôi không biết mình sẽ tồn tại như thế nào ở ngoài kia. Cô ấy thực sự đã cứu rỗi đời tôi" - Mike Tyson chia sẻ với The New York Post.

Đến năm 2013, Mike Tyson phát hàng cuốn tự truyện "Undisputed Truth", cũng như có chuyến công du toàn nước Mỹ để chia sẻ về cuộc đời, cuộc sống cá nhân của ông trước và sau khi giải nghệ. Trong những năm gần đây, Mike Tyson mở một trang trại có tên Tyson Ranch, sau khi cần sa được hợp pháp hóa ở California.

Theo Yahoo Sports, Mike Tyson kiếm được khoảng 10 triệu USD trong trận đấu biểu diễn năm 2020 với Roy Jones Jr. Ở trận đấu biểu diễn với Jake Paul tháng 11/2024, Iron Mike kiếm thêm ít nhất 20 triệu USD nữa. Nhờ đó, tài sản ròng của ông đạt mức 30 triệu USD.