Minh oan cho HLV Park Hang-seo vụ "lấy học trò ra đỡ đạn"

Mới đây, một cầu thủ nổi tiếng thuộc biên chế CLB HAGL đã đăng dòng trạng thái: "Làm thầy mà lại đẩy học trò ra đứng mũi chịu sào." Sau đó, anh này nhanh chóng xoá dòng trạng thái trên, nhưng tiết lộ mình chia sẻ như vậy vì "thương đồng đội".

Đoạn chia sẻ trên được cho là nhắm tới việc HLV Park Hang-seo bất ngờ "chê" Văn Toàn, Công Phượng sai chiến thuật ở trận Việt Nam hoà Thái Lan 0-0 thuộc trận bán kết lượt về AFF Cup 2020.

Phát biểu sau trận, HLV Park Hang-seo ám chỉ Công Phượng, Văn Toàn không tuân thủ chiến thuật đề ra?

Cụ thể HLV Park Hang-seo nói: "Tôi đưa Văn Toàn, Công Phượng vào để đá biên chứ không đá ở giữa đâu, nhưng có lẽ do nóng ruột nên các bạn ấy đã bó vào trong. Và tôi cũng không ngốc đến mức cho họ vào để đấu với 3 trung vệ cao to của Thái Lan."

Chia sẻ quan điểm về vụ việc này, cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam và cũng từng chơi cho CLB HAGL Nguyễn Mạnh Dũng cho biết:

"Ở đây có 2 vấn đề. Đầu tiên, chắc chắn HLV Park Hang-seo không yêu cầu cầu thủ đá vào giữa như trong hiệp 2 trận lượt về gặp Thái Lan. Ý của HLV Park Hang-seo không phải là trách Văn Toàn hay Công Phượng, mà ông muốn thanh minh tại sao hiệp 2 chúng ta sử dụng nhiều bóng dai".

"Vấn đề là do cầu thủ Việt Nam, đặc biệt khu vực phòng ngự, nôn nóng, thích đá dài nên cứ câu bổng vào vòng cấm Thái Lan. Họ nghĩ rằng cứ câu bổng vào giữa thì kiểu gì cũng có cơ hội".



Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Việt Nam Dũng "giáp" cho rằng mọi người đã hiểu sai ý HLV Park Hang-seo.

"Khi bóng được chuyền dài vào trong, đương nhiên cầu thủ phía trên phải lao vào rồi. Công Phượng, Văn Toàn ở 2 biên thì phải lao vào, có thể họ sẽ đón được quả bóng đó, hoặc bóng nảy sang và họ có cơ hội. Vấn đề nằm ở đó. Tức là ông Park chỉ muốn thanh minh tại sao cầu thủ lại cứ đá bóng dài như vậy. Nhưng cách nói của ông ấy làm mọi người hiểu sai đi".

"Lỗi lơn cũng phải quy cho người phiên dịch. Người phiên dịch dịch chưa đủ ý và không hiểu hết bản chất vấn đề của ý ông Park. Chứ không phải do ông Park hết đâu. Ông Park có sai thì là do cách diễn đạt gây hiểu lầm thôi. Về phía cầu thủ, do hàng thủ đá dài chứ không phải ông Park chỉ đạo."

"Chẳng ai đẩy học trò ra chịu trận cả. Có ai trẻ con thì mới nghĩ ông Park đẩy học trò ra chịu thay. Trước khi nhìn nhận điều gì, phải suy xét xem vấn đề ở đâu, có đúng không. Rồi phân tích trận đấu xem vì sao có nhiều bóng dài như vậy, nguyên nhân do đâu. Chứ chúng ta không thể lên mạng rồi nói gì thì nói được", cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng chốt lại.