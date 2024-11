Mô hình semi-compound nâng tầm trải nghiệm “sống sang – tiện nghi – đẳng cấp” cho cư dân The Symphony

Đam mê những căn hộ trong mô hình semi-compound

Dịch vụ phong cách sống thượng lưu, câu lạc bộ riêng tư, không gian chăm sóc sức khỏe,… là những gì giới siêu giàu châu Á muốn khi mua nhà năm 2024, theo nhận định của chuyên gia BĐS Georgina Atkinson. Giám đốc điều hành công ty tư vấn BĐS toàn cầu có trụ sở tại Singapore và Dubai trả lời Tatler Asia cho biết, người giàu châu Á đang ồ ạt tìm tới BĐS sang trọng, tiện nghi cao cấp - nơi được trang bị lối sống xa hoa và cung cấp dịch vụ toàn diện.

Căn hộ bên trong tòa tháp thuộc tổ hợp semi-compound được giới nhà giàu ưa chuộng.

Bên cạnh New York, London và Singapore, Nhật Bản với Tokyo cùng Sydney, Melbourne (Australia) là những điểm nóng đầu tư BĐS của giới thượng lưu. Sydney được đánh giá cao về môi trường sống, trong khi Melbourne hấp dẫn với văn hóa sôi động, nền giáo dục và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Theo các chuyên gia, dù sở hữu nhiều BĐS, người giàu thường không thể "phớt lờ" các căn hộ sang trọng, đắc địa, và đầy đủ tiện nghi, ở những thành phố hàng đầu. Ngay cả với tỷ phú Jeff Bezos, những BĐS hạng sang mới nhất được thêm vào bộ sưu tập của người đàn ông giàu nhất hành tinh cũng là các căn hộ.

Cụ thể, CEO của Amazon đã chi gần 100 triệu USD để sở hữu 4 căn hộ cao cấp (bao gồm 1 căn penthouse) ở tòa tháp 212 Fifth Avenue quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ. Tại 212 Fifth Avenue, chủ nhân căn hộ sẽ được sử dụng những tiện ích xa xỉ như sân Golf giả lập, hồ bơi, phòng gym, rạp chiếu phim cao cấp…

Sự đam mê các căn hộ sang trọng ở đô thị đáng sống với những tiện ích đẳng cấp khiến giới thượng lưu ngày càng ưa chuộng mô hình quần thể/ tổ hợp semi-compound để tận hưởng chất sống thăng hoa.

Sun Symphony Residence là tổ hợp semi-compound tiên phong tại Đà Nẵng.

Tại Đà Nẵng – thành phố đáng sống vươn tầm quốc tế, các tiêu chuẩn sống sang cũng không ngoại lệ. Những căn hộ tinh hoa được săn đón không chỉ vì sở hữu tầm nhìn ngoạn mục, vị trí mặt sông, cận phố mà còn tiện nghi, thời thượng với hệ tiện ích "all in one" xứng tầm.

Đó cũng là chuẩn mực được thiết lập tại quần thể Sun Symphony Residence – nhờ mô hình semi-compound tiên phong do Sun Property (thành viên Sun Group) phát triển. Tọa lạc tại vị trí "kim cương" soi bóng Hàn giang, mỗi căn hộ tại các tháp cao tầng The Symphony trao cho chủ nhân tọa độ mãn nhãn nhất để tận hưởng mỹ cảnh sông – núi – biển tuyệt tác mà thiên nhiên ban cho Đà Nẵng, hay thưởng lãm đại tiệc pháo hoa lung linh của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng về đêm.

Bên cạnh tầm view "triệu đô", thiết kế căn hộ độc đáo, "vị nhân sinh" để tối ưu trải nghiệm, đón nắng gió thiên nhiên, sử dụng hệ kính Low-e 3 lớp cao cấp giảm bức xạ, cư dân The Symphony còn hưởng thụ vô số "đặc quyền" nhờ mô hình semi–compound hiện đại.

"Đặc quyền" khi nắm giữ chìa khóa căn hộ The Symphony

Sun Symphony Residence đánh dấu lần đầu tiên nhà phát triển Sun Property mang đến thành phố sông Hàn mô hình đô thị bán khép kín semi-compound, khéo léo kết hợp không gian dịch vụ thương mại và sống, nghỉ dưỡng trong cùng một quần thể.

Tính ưu việt của mô hình semi-compound sẽ giúp Sun Symphony Residence là không gian mở, nhưng được giám sát bởi hệ thống camera hiện đại và đội ngũ an ninh chuyên nghiệp túc trực 24/7, mang đến cuộc sống vừa yên tĩnh, vừa an toàn tuyệt đối.

Cư dân The Symphony với đặc quyền "một bước xuống du thuyền" để du ngoạn sông Hàn.

Sở hữu căn hộ The Symphony ở vị trí "kim cương" kề sông Hàn của thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư tầm cỡ châu lục, giới tinh hoa được tận hưởng trọn vẹn giá trị đáng khao khát nhất. Đó là tài lộc dồi dào từ thế đất "minh đường tụ thủy", sự thuận tiện di chuyển đến mọi nơi trong thành phố, hệ thống an ninh, kiểm soát chuẩn 5 sao. Đó còn là không gian sống trong lành giữa thiên nhiên, bộ sưu tập tiện ích nội khu thượng lưu đem đến "đặc quyền" thư giãn, giải trí đẳng cấp cao cho cư dân tinh hoa.

Không thể không nhắc đến là bể bơi vô cực 450m2 hướng tầm nhìn mỹ mãn ra sông Hàn; công viên Central Park quy mô 5.000m2 xanh mướt, khu vui chơi và thể thao ngoài trời, phòng gym, spa, kids club, vườn nướng BBQ, đường dạo bộ ven sông Hàn thơ mộng… Nhờ đó, mỗi ngày sống tại Sun Symphony Residence là những phút giây an yên, lãng mạn, được cân bằng thân – tâm – trí lý tưởng giữa trung tâm thành phố phồn hoa.

Những tiện ích "thửa riêng" cho các tòa tháp The Symphony là điều hiếm có, ngay cả với các tòa tháp tại Hà Nội, TP.HCM. Như tòa S3 có tới 2 bể bơi gồm trong nhà và ngoài trời; 3 bến thủy được đặt ngay nội khu giúp cư dân "một bước xuống du thuyền" để du ngoạn Hàn giang…

Phân khu The Sonata đem đến trải nghiệm mua sắm, giải trí sôi động 24/7.

Mô hình semi-compound còn giúp cư dân thỏa mãn nhu cầu mua sắm, tận hưởng mọi dịch vụ cao cấp như spa, làm đẹp, ẩm thực, café… ngay tại phân khu thấp tầng The Sonata phong cách phố cổ Hội An độc đáo.

Dù sống trong khu đô thị sinh thái, hòa mình cùng thiên nhiên, nhưng chỉ cách vài bước chân, mọi trải nghiệm vui chơi giải trí thời thượng đều được đáp ứng. Một bên là sự yên tĩnh, riêng tư trong các căn hộ The Symphony cao cấp, một bên là sự sôi động của dịch vụ, mua sắm, giải trí sôi động 24/7 tại phân khu thấp tầng The Sonata, Sun Symphony Residence hội tụ giá trị vượt trội, khẳng định vị thế tổ hợp semi-compound đầy đủ tiện ích tiên phong hàng đầu tại Đà Nẵng.

Mô hình semi – compound giúp nâng tầm trải nghiệm "sống sang" cho chủ nhân căn hộ The Symphony.

Tất cả các tính toán kỳ công, tỉ mỉ từ không gian, tầm nhìn căn hộ, cùng gần 50% diện tích dành cho hệ tiện ích và cảnh quan xanh cũng chính là những giá trị mà triết lý "vị nhân sinh" trong thiết kế dự án mang lại.

"Sun Symphony Residence là "bản thiết kế tối ưu nhất cho chất sống thăng hoa". Mô hình bán khép kín semi-compound ngày một trở thành xu hướng thế giới khi mang đến đa chiều trải nghiệm cho cư dân, vừa sang trọng tách biệt khỏi sự ồn ào nơi phố thị nhưng vẫn tận hưởng mọi tiện ích đẳng cấp, kết nối linh hoạt với không gian trung tâm, náo nhiệt của thành phố", đại diện Aedas - đơn vị tư vấn thiết kế cho Sun Symphony Residence chia sẻ.