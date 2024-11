Đầu tư tiên phong, đón đầu sóng thịnh vượng tại The Paris phía Đông Hà Nội

Thị trường BĐS đảo chiều, phân khúc căn hộ vẫn dẫn sóng

Dữ liệu từ chuyên trang Batdongsan.com cho thấy, trong quý III/2024, thị trường đã xuất hiện điểm đảo chiều. Cụ thể, lượt tìm mua đất trên cả nước trong quý III ghi nhận tăng 49%, nhà riêng tăng 25%, chung cư, biệt thự lần lượt tăng 24% và 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự hồi phục này được chuyên gia Batdongsan.com.vn nhận định nhờ tâm lý tích cực khi 3 luật Nhà ở, Đất đai, Kinh doanh BĐS được áp dụng sớm, nhận được sự đón nhận của cả người mua, người bán, sàn giao dịch và chủ đầu tư.

Thời điểm này là cơ hội để các nhà đầu tư và người mua ở thực có thể sở hữu những BĐS có vị trí đẹp, tiềm năng tăng giá tốt, trước khi mặt bằng giá mới được thiết lập.

Trong đà phục hồi chung của thị trường, lượng giao dịch căn hộ chung cư vẫn áp đảo, chiếm tới 71% tổng số giao dịch nhà ở trong quý III. Thậm chí, các dự án căn hộ tại Hà Nội còn ghi nhận tỷ lệ hấp thụ lên tới 90% ngay sau thời gian ngắn mở bán. Cùng lúc, mặt bằng giá căn hộ tiếp tục "neo" ở mức cao, trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Các chuyên gia nhận định, trái với kỳ vọng hạ nhiệt, giá BĐS giai đoạn 2025 - 2026 sẽ vẫn tiếp tục đà tăng.

"Thị trường không có hiện tượng giảm giá, không có bong bóng nổi lên, mà giá BĐS sẽ do nhu cầu của thị trường và chất lượng sản phẩm quyết định", TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, khẳng định.

Giới chuyên gia cũng cho rằng, bối cảnh lãi suất ngân hàng vẫn giữ mức thấp hiện nay chính là cơ hội đang để các nhà đầu tư và người mua ở thực có thể sở hữu những BĐS có vị trí đẹp, tiềm năng tăng giá tốt, trước khi mặt bằng giá mới được thiết lập.

Ngay lúc này, sự chú ý của thị trường Hà Nội đang đổ dồn về phía Đông nơi The Paris - phân khu cuối cùng và đẳng cấp bậc nhất của tâm điểm thượng lưu The Metropolitan (Vinhomes Ocean Park 1) chuẩn bị ra mắt. Những khách hàng trót bỏ lỡ cơ hội hoặc từng thắng lớn với các quỹ căn The Zurich, The Beverly hay The London tại đây càng có lý do để trông chờ siêu phẩm này trình làng.

"Chuyến tàu cuối cùng" để tiến vào tâm điểm thượng lưu

Là phân khu cuối cùng của The Metropolitan, The Paris sở hữu vị thế độc tôn khi nằm tiếp giáp với đường Lý Thánh Tông - trục đường huyết mạch rộng 40m với 6 làn xe - nơi cửa ngõ đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1. Nhờ đó, dự án có khả năng kết nối thuận lợi tới các tuyến đường cửa ngõ vào nội đô, như Cổ Linh, Nguyễn Văn Linh, cùng mạng lưới giao thông trọng điểm quốc gia, như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Quốc lộ 5, Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn…

Vị trí đắt giá của The Paris còn được tạo nên từ lợi thế kế cận quảng trường metro số 8. Kết hợp với các phương tiện xanh, văn minh của VinBus và Xanh SM, cư dân có thể di chuyển đến với khu vực nội đô dễ dàng, thuận tiện.

Hệ sinh thái với hàng nghìn tiện ích của Vinhomes Ocean Park 1 cũng như Ocean City là yếu tố ghi điểm với khách hàng (ảnh minh họa).

Bảo chứng cho tiềm năng thăng hạng giá trị của The Paris còn đến từ uy tín của chủ đầu tư. Theo đó, phân khu thuộc The Metropolitan - là dự án thứ 3 ra đời sau cú bắt tay xuyên biên giới giữa hai "ông lớn" Vingroup và Mitsubishi. Đây cũng là dự án căn hộ cao cấp đầu tiên của Mitsubishi tại miền Bắc, được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm sống mới dành riêng cho giới thượng lưu.

Trước đó, 2 sản phẩm hợp tác đầu tiên - The Origami và The Beverly Solari (Vinhomes Grand Park, TP HCM) đã ghi nhận nhiều kỷ lục thanh khoản. Đơn cử, chỉ 3 ngày ra mắt, phân khu The Origami đã có gần 2.400 khách đăng ký mua; hay chỉ chỉ sau 4 ngày mở bán, 4.500 căn hộ The Beverly Solari đầu tiên đã có chủ…

The Paris dự báo sẽ tiếp tục khuynh đảo thị trường bởi ngoài lợi thế vị trí và uy tín chủ đầu tư, phân khu còn sở hữu những thế mạnh độc quyền. Đó là chất sống "Pháp hào hoa" thể hiện ngay trong thiết kế mỗi căn hộ, lấy cảm hứng từ kiến trúc Haussmann cổ điển.

Không gian sống hào hoa của The Paris còn kết hợp hài hòa với các tiện ích nội, ngoại khu đẳng cấp. Từ những khu vườn xanh mát, các chòi nghỉ thanh tịnh đến các tiện ích sang trọng mang đậm dấu ấn Paris, như Quảng trường Eiffel, vườn xích đu cổ tích, bể bơi Ocean… hay các tiện ích trong nhà, như phòng Golf, phòng Kid corner, phòng Wine, Cigar Lounge… tất cả đều là những mảnh ghép quan trọng, kiến tạo nên chất sống thượng lưu cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Bên cạnh đó, giá trị vượt trội của The Paris còn đến từ hệ sinh thái với hàng nghìn tiện ích của Vinhomes Ocean Park 1 cũng như Ocean City. Trong đó phải kể tới tiện ích giáo dục đủ đầy khi phân khu kế cận hệ thống các trường học chất lượng quốc tế, như Vinschool, Đại học VinUni, Trường quốc tế Brighton College, Dewey…

Chưa hết, chỉ vài phút di chuyển, cư dân đã có thể tới vũ trụ giải trí - mua sắm - ẩm thực Grand World, thỏa sức trải nghiệm biển hồ nước mặn Crystal Lagoon cùng bộ đôi "kỳ quan biển" VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park, đồng thời tận hưởng chuỗi lễ hội sôi động suốt 365 ngày/năm của thành phố điểm đến Ocean City.

Tất cả những lợi thế hiếm có khó tìm từ vị trí, kiến trúc, cảnh quan, tiện ích đến uy tín chủ đầu tư đã góp phần tạo nên giá trị khác biệt của The Paris. Cùng với lực đẩy của thị trường cuối năm, The Paris được kỳ vọng sẽ nối dài kỷ lục thanh khoản cho phía Đông Hà Nội sau khi ra mắt chính thức.