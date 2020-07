Mở rộng điều tra các vụ việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép, báo cáo Thủ tướng trước 15/8

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình

Qua đó, lực lượng chức năng khẩn trương xác định các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tiếp tay, các đơn vị, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 15/8.



Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng Công an triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm về môi trường, ma túy, sử dụng công nghệ cao, xâm hại, bạo hành trẻ em, mua bán người...; xử lý nghiêm đối với cán bộ, chiến sỹ có hành vi bao che, dung túng, tiếp tay hoặc thiếu trách nhiệm để tội phạm hoạt động (gắn với trách nhiệm của Giám đốc Công an địa phương).

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an thực hiện có hiệu quả cao điểm đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm bảo vệ đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dịp Quốc khánh 2/9 và dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.