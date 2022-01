Mỏi mắt tìm căn hộ sở hữu chất lượng sống khác biệt

Hiếm sản phẩm đột phá nhu cầu

Sau khi chốt lời từ chứng khoán, anh Nguyễn Văn Sinh (nhân viên ngân hàng) quyết định đi tìm mua căn hộ mới thay cho căn hộ chung cư đã thuê được 4 năm tại Q.4. "Hết giãn cách là 2 vợ chồng dò hỏi liền, nhưng hơn 2 tháng vẫn chưa thực sự ưng lắm vì các dự án na ná nhau, không có nhiều khác biệt về chất lượng sống" – anh Sinh chia sẻ.

Theo anh Sinh, hầu hết căn hộ anh được môi giới tư vấn đều đẹp nhưng giá trị tiện ích là điểm khiến anh phân vân. Có nơi giới thiệu hoành tráng, rất to nhưng khi anh tự mình đến xem thì tiện ích chủ yếu là thảm cỏ, cây xanh mới trồng ngổn ngang, đường dạo lát đá chứ không có gì đặc sắc.

Trong khi đó, từng tham gia nhiều sự kiện giới thiệu, mở bán căn hộ quanh TP.HCM, chị Nguyệt Phương (Q.3) cũng đang trông đợi một sản phẩm mà ở đó bước chân ra khỏi nhà là mọi thứ sẵn có, không phải lo nghĩ gì nhiều. "Nhà tôi có 2 con nhỏ, nên ưu tiên hàng đầu là gần trường, 2 vợ chồng bận rộn nên gần siêu thị, khu vui chơi mua sắm vừa nhanh vừa dễ cho cả gia đình" – chị Phương nói. Tuy nhiên chỗ thừa, chỗ thiếu hoặc quy mô tiện ích "lệch pha", chưa tương xứng với giá tiền bỏ ra khiến chị Phương chưa muốn xuống tiền.

Theo khảo sát mới đây của kênh dữ liệu BĐS Vhome, bên cạnh giá bán và hạ tầng, không gian sinh thái, chăm sóc sức khỏe, mức độ đầu tư tiện ích là yếu tố họ quan tâm trước khi quyết định mua dự án. Những dự án chú trọng các tiện ích sức khỏe, môi trường sống sinh thái cũng đang được tìm kiếm nhiều nhất tại hội chợ BĐS Vhome Expo.

Giải mã cơn khát giá trị sống tại The Beverly

"Từ cửa sổ căn hộ The Beverly, cư dân có thể chiêm ngưỡng toàn bộ lá phổi xanh của cả Đại đô thị, nhìn ngắm trọn vẹn Đại công viên 36ha tầm cỡ Đông Nam Á. Cùng với đó là công viên nội khu được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng, tạo nên cuộc sống đỉnh cao thượng lưu giữa tầng không mà hiếm dự án nào sánh được" – Thành Tín, nhân viên một sàn giao dịch giới thiệu về căn hộ mẫu The Beverly (thuộc Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức) trước sự tò mò của hàng chục khách hàng.

Cuộc sống nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ khoáng đạt, thượng lưu cũng chính là giá trị mang tính độc bản mà dự án The Beverly mang tới cho người mua. Tọa lạc tại khu vực trưng tâm mới của thành phố Thủ Đức, The Beverly là dự án căn hộ duy nhất sở hữu 3 tầng tiện ích mang giá trị triệu đô tại Vinhomes Grand Park. Bên cạnh tầm nhìn trực diện Đại công viên 36 ha, các căn hộ The Beverly còn hướng thẳng xuống công viên nội khu với hơn 200 tiện ích đỉnh cao, tái hiện một chất sống Mỹ phồn hoa đẳng cấp, được ví như "Hollywood thu nhỏ" giữa lòng thành phố. Từ ban công, chủ nhân thư thái ngắm nhìn đồi Beverly được tái hiện qua 2 công viên nội khu thiết kế với nhiều lớp cao độ độc đáo, những bờ cát trắng nhộn nhịp hay Đại lộ ngôi sao, Vườn thác tràn, Vườn suối sương mù, Quảng trường Ánh sáng, Vườn nhiệt đới… ngay dưới thềm nhà.

Chưa hết, cư dân The Beverly còn có thể hoà mình vào từng nhịp thở thiên nhiên, thưởng thức một tách trà, ung dung phóng tầm mắt và tận hưởng làn gió mát rượi từ sông Đồng Nai mênh mông. Đây chính là đặc quyền nghỉ dưỡng không dành cho số đông, giúp đánh thức mọi giác quan của chủ nhân tinh hoa khi sống – nghỉ dưỡng từng ngày trong mỗi căn hộ The Beverly.

Cuộc sống nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ trên đỉnh thượng lưu sẽ thêm phần thăng hoa khi The Beverly cũng là dự án hiếm hoi "sở hữu" Vincom Mega Mall lớn nhất miền Nam ngay bên cạnh, giải toả cơn khát mua sắm, vui chơi cho cả gia đình.

Đặc biệt, đặc quyền kề cận Đại lộ Manhattan sầm uất, nơi hội tụ những thương hiệu ẩm thực, thời trang, mua sắm, dịch vụ hàng đầu trong nước và quốc tế sẽ mang tới một cuộc sống nghỉ dưỡng trọn vẹn cho các cư dân tinh hoa The Beverly - vừa đẳng cấp khác biệt mà vẫn sôi động, đủ đầy đúng nghĩa.