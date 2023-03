Ngày 29/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng An ninh Công an thị xã Sơn Tây đã phát hiện 1 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin về hoạt động của chốt Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ mà không được sự đồng ý của chốt, sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Công an thị xã Sơn Tây đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định nhân thân, lai lịch và mời trường hợp có hành vi nói trên đến trụ sở cơ quan Công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, anh B.V.C (Kim Sơn, Sơn Tây, TP.Hà Nội) thừa nhận hành vi vi phạm của mình, trình bày mục đích thông báo cho mọi người biết để né tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng thực thi công vụ.

Báo chốt" Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, 1 người đàn ông ở thị xã Sơn Tây bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Ảnh: CACC

Sau khi làm việc với cơ quan Công an, anh C đã nhận thức được vi phạm của bản thân và gỡ bỏ các bài đăng của mình. Công an thị xã Sơn Tây đã hoàn thiện hồ sơ, ban hành quyết định xử phạt hành chính, phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với anh C về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật", theo điểm e, Khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Công an thị xã Sơn Tây khuyến cáo, ciệc thông báo hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông giúp người vi phạm né tránh các chốt của lực lượng chức năng là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ cản trở, tác động xấu đến hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông mà còn có thể để các đối tượng phạm pháp hình sự, tàng trữ, vận chuyển ma túy, vũ khí … biết để né tránh lực lượng làm nhiệm vụ.