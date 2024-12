Đặc sản miền Tây, khi còn tươi thì ngon ngọt mà khi làm khô thì đậm đà, hấp dẫn

Từ lâu khô cá lóc được bà con Miền Tây sử dụng để chế biến nhiều món ăn mang đậm chất dân dã. Sự kết hợp từ những nguyên liệu sẵn có như trái xoài xanh, mớ rau càng cua, ít lá sầu đâu mọc quanh nhà hoặc đơn giản bẻ vội trên cánh đồng, bờ ruộng, con sông là họ lại có ngay một món ăn được chế biến tài tình từ con khô cá lóc. Những món về khô luôn là thế mạnh của đất nước ta, từ những con cá sống tươi ngon đem phơi 1 nắng là đã có vô vàn món ngon được ra đời, điển hình như khô cá lóc đây.

Món ăn đặc sản ở miền Tây: Khô cá lóc kho thơm

Cá lóc kho thơm thì đã quá quen thuộc, không cần phải giới thiệu thêm về độ ngon miệng của món ăn đem lại nữa rồi. Ấy vậy nếu như khô cá lóc kho thơm thì sao đây nhỉ? Nghe qua thật lạ lẫm, nhưng thành quả nhận được lại vô cùng bất ngờ.

Cá lóc khô, món ăn đặc sản ở miền Tây. (Ảnh: Hoàng Oanh)

Khô cá lóc được đem phơi 1 nắng rồi kho cùng thơm thật cuốn hút. Khô cá lóc mềm mềm, đậm đà gia vị, thơm thì chua ngọt thanh tự nhiên, phần nước kho có thêm ít ớt hiểm mới đúng là tuyệt vời.

Món ăn đặc sản ở miền Tây: Gỏi xoài khô cá lóc

Nếu du khách là tín đồ của các món gỏi mà chưa thưởng thức qua món gỏi xoài xanh khô cá lóc thì thật thiếu xót. Món ăn rất đơn giản nguyên liệu chính chỉ là con khô cá lóc, trái xoài xanh, rau răm ngoài ra còn ít gia vị như nước mắm, ớt, tỏi, đường và ít me vắt.

Gỏi cá lóc. (Ảnh: Út Mỵ Đặc Sản Miền Tây)

Món gỏi xoài xanh khô cá lóc có thể dùng làm món khai vị trong các bữa tiệc. Dùng ăn cơm hoặc đơn giản làm món ăn giải ngán cũng vô cùng thơm ngon.

Món ăn đặc sản ở miền Tây: Khô cá lóc sốt me

Những món ăn về me bao giờ cũng có 1 sự đặc sắc rất riêng biệt không thể nhầm lẫn đi đâu được. Do hương vị chua chua tự nhiên cho nên không quá khó hiểu khi đã có nhiều món ăn thơm ngon từ me xuất hiện.

Một trong số đó, phải kể đến món khô cá lóc sốt me này đây. Từ những miếng khô cá lóc 1 nắng, đem chiên vàng giòn rồi áo lên nước sốt me đậm đà. Đơn giản nhưng lại không hề giảm sút độ thơm ngon đâu nhé.

Khô cá lóc sốt me. (Ảnh: Lê Tuyền Người miền Tây)

Khô cá lóc giòn ngon, nước sốt me thì chua ngọt rất vừa miệng, nhờ có ớt hiểm tạo thêm 1 ít điểm nhấn cay the càng khẳng định chắc chắn hơn về quyết định đúng đắn khi trổ tài làm món khô cá lóc sốt me này.

Món ăn đặc sản ở miền Tây: Khô cá lóc kho tiêu

Các món kho luôn đem đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc khi thưởng thức. Thật không ngoa khi nói rằng, khi rời xa quê nhà đi bôn ba khắp nơi, thứ khiến mọi người lưu luyến nhất đó chính là nồi cá kho thơm lừng.

Cá lóc kho, một trong những món chế biến từ cá lóc được du khách yêu thích. (Ảnh: leaufood)

Ấn tượng đầu tiên là mùi tiêu xay thơm lừng tỏa ra, kế đến là màu sắc thật bắt mắt, nước sốt kẹo kẹo đậm đà gia vị mặn ngọt cay đều đủ cả. À đừng quên còn những miếng khô cá lóc mềm mịn thơm ngon nữa nhé.

Món ăn đặc sản ở miền Tây: Khô cá lóc sốt bơ tỏi

Khô cá lóc sốt bơ tỏi là món ăn tuy chỉ mới xuất hiện thời gian gần đây nhưng ấn tượng về nó là vô cùng to lớn. Ngoài độ thơm ngon khó cưỡng, món ăn còn thu hút bởi vì hương thơm lừng vô cùng kích thích.

Khô cá lóc sốt bơ tỏi. (Ảnh: Youtube Long Lùng vlog)

Cắt khô thành từng miếng nhỏ vừa ăn rồi đem chiên vàng giòn, áo với nước sốt bơ, tỏi, ớt hiểm,... đến khi nghe được mùi thơm nức mũi là đã hoàn thành rồi đó.

Không cần quá cầu kì mà món khô cá lóc sốt bơ tỏi vẫn đứng vững vàng trong lòng chúng ta. Khô mềm ngọt, quyện với nước sốt beo béo của bơ và tỏi quá là hấp dẫn.