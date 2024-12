Môn Pickleball ở Việt Nam sẽ tiến hóa như thế nào?

Trước sự phát triển ồ ạt của môn Pickleball ở Việt Nam, nhiều người tự hỏi, tương lai của môn này sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra phỏng đoán về môn thể thao mới mẻ này.

Đầu tiên là về trang thiết bị. Cơ bản các trang thiết bị phục vụ thi đấu và luyện tập bộ môn này sẽ không có gì thay đổi, từ sân bãi, lưới, cho tới bóng thi đấu, nhưng đối với vợt pickleball lại là câu chuyện khác. Lý do là trong khi tất cả các trang thiết bị của môn thể thao này đều là chung thì vợt lại là yếu tố có thể cá nhân hóa.

Khác với vợt tennis hay cầu lông, bề mặt tiếp xúc với bóng hay cầu là lưới được đan bằng các sợi cước, rất khó để cải tiến theo hướng tăng ma sát thì bề mặt vợt pichkeball là 1 mặt phẳng đồng nhất chất liệu, mà theo quy định của luật, vợt Pickleball có thể làm từ các vật liệu như gỗ, composite hoặc carbon.

vợt và bóng pickleball

Ở góc độ vợt chơi, pickleball gần với môn bóng bàn hơn. Và như ta thấy, để phục vụ cho việc nâng cao hiệu suất thi đấu, mặc dù được quy định rất khắt khe về kích thước, chất liệu, nhưng vợt và mặt vợt bóng bàn luôn được cải tiến nhằm mục đích tăng sức mạnh quả đánh, tăng ma sát, tăng cường khả năng kiểm soát bóng, hoặc được thiết kế ngược lại, giảm tối đa ma sát, tạo ra các loại mặt vợt phản xoáy như mặt vợt gai hay anti power, phục vụ nhu cầu cá nhân hóa lối chơi của các vận động viên. Mặt vợt bóng bàn được luật quy định chỉ là 1 chất liệu, đó là cao su, trong khi như đã nói ở trên, vợt pickleball có thể được làm từ các vật liệu như gỗ, composite hoặc carbon. Và theo quy luật, giống như đã diễn ra với bóng bàn, nhưng nhiều dư địa phát triển hơn do có thể được làm từ nhiều loại chất liệu hơn, cũng như chưa được quy định chặt chẽ như trong môn bóng bàn, vợt pickleball sẽ có những tiến hóa rõ rệt và nhanh chóng theo hướng được thiết kế để vừa tăng lực cho các cú đánh của người chơi, vừa tăng độ ma sát của mặt vợt giúp dễ kiểm soát bóng, đồng thời tạo độ xoáy, độ khó trong các pha xử lý bóng của vận động viên.

Về người chơi và các giải đấu thì cũng sẽ có sự tiến hóa. Đầu tiên, điểm thu hút người chơi môn này chính là yếu tố dễ chơi. Ai cũng có thể tham gia chơi ngay từ buổi đầu tiên, sau vài tháng thì ai cũng có thể thi đấu. Trong khi để đưa được quả bóng bàn vào bàn hay quả bóng tennis vào được sân đối phương như ý, người chơi phải tập cả tháng. Còn để tham gia và có thành tích ở các giải, dù là giải phong trào các môn truyền thống như tennis, bóng bàn, người chơi phải luyện tập nhiều năm, thì cơ hội để có thành tích ở các giải đấu pickleball chia đều cho người chơi hơn. Lý do là trình độ giữa những người chơi ít khác biệt hơn so với những môn truyền thống nêu trên, do điểm xuất phát của người chơi trong môn này tương đối giống nhau. Tương đồng trình độ thể hiện ở ngay cả khái niệm vận động viên, trong khi ở các môn truyền thống tồn tại vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên nghiệp dư, và họ phải thi đấu ở các hệ thống giải khác nhau, thì với pickleball lại khác, ai cũng đang là nghiệp dư cả.

Sẽ không thực lòng nếu ai đó nói luyện tập một môn thể thao nào đó chỉ để cho ra mồ hôi, để lấy sức khỏe. Bản chất và điểm hấp dẫn của thể thao là có phân hiệt thắng thua, nó khác thể dục ở chỗ đó. Chính vì vậy cơ hội để có thể có thành tích trong 1 giải đấu dù là phong trào cũng là 1 động cơ đủ lớn với 1 số người khi tham gia luyện tập và thi đấu môn thể thao mới mẻ này.

Nhưng dần dần, khoảng cách trình độ giữa những người tham gia luyện tập thi đấu pickleball sẽ được nới rộng nhanh chóng, do những yếu tố như năng khiếu thể thao cá nhân hay sự đầu tư tập luyện. Một nhóm vận động viên làm chủ được những yếu tố quan trọng để đạt được thành tích cao, như thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, sau khi càn quét các giải phong trào sẽ tách ra thi đấu đỉnh cao, khi đó các giải kiểu như vô địch địa phương, vô địch quốc gia sẽ xuất hiện.

Về mặt quy luật, thông thường, việc 1 môn thể thao ở 1 quốc gia đang từ cấp độ phong trào, được phổ biến rộng rãi, tới mức được tổ chức thành các giải quốc gia, sẽ đánh dấu mức độ phát triển của môn thể thao đó, nhưng với pickleball ở Việt Nam lại chưa chắc vậy. Lý do là nếu thế, pickleball trở nên chả khác bóng bàn và cầu lông là mấy. Ở cấp độ đỉnh cao thì cũng khó kiếm giải giống như trong môn bóng bàn, chỉ còn có mấy ông tạo xoáy cho nhau đỡ. Cấp độ phong trào thì cũng như môn cầu lông ở mọi bản làng, ai vụt cũng được. Thế thì còn gì là hấp dẫn nữa, thà chơi bóng bàn và cầu lông còn hơn. Nếu tiếp tục phỏng đoán theo chiều hướng này, thì lượng người chơi môn pickleball lúc đó chắc chắn sẽ giảm dần, cho dù trang phục thi đấu có đẹp tới đâu.

Dù sao thì như đã nói ở trên, đây đều là phỏng đoán, mà phỏng đoan thì có đúng có sai. Dù sao thì các ông vốn đang chơi bóng bàn hay tennis nay chuyển sang pickleball cũng đừng vội thanh lý vợt bóng bàn với vợt tennis, có khi đến ngày phải dùng lại đấy!