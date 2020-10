Món quà 20/10 nào nhất định sẽ “ghi điểm” trong mắt nàng?

"Mùa mây đẹp nhất tại Sa Pa trong 5 năm nay"



"Chưa có mùa mây nào đẹp xuất sắc như năm nay", đây là nhận định của nhiều dân săn mây chuyên nghiệp khi tới Fansipan những ngày này.

Tháng 10 đến hết tháng 11 hàng năm là mùa mây bồng trên đỉnh Fansipan đẹp nhất. Thế nên, đến hẹn lại lên, du khách yêu cảm giác được bay trên biển mây diệu kỳ lại tìm đến Fansipan, nhưng đúng là chưa khi nào, họ có được một mùa mây "bội thu" đến thế.

Mây kết lại như một tấm nệm êm ái, mềm mại như bông khiến ta như muốn thả mình tận hưởng cảm giác bồng bềnh siêu thực đó. Trên những triền núi dốc, mây lại cuộn trào như thác đổ. Từng đợt sóng nhẹ nhàng chảy trôi ôm lấy những mỏm núi sắc cạnh rồi bỗng chống tan biến vào hư không. Ngắm cảnh sắc ấy, bất cứ ai cũng phải thốt lên, Fansipan mùa này tựa chốn "bồng lai tiên cảnh".

Và vì cớ gì mà phải nghĩ lâu nghĩ xa cho một món quà độc lạ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, khi chỉ cần đưa nàng lên đỉnh Fansipan mùa này là bạn đã có thể trao cho nàng cả một trời cảm xúc thật đã đời.

Hãy rủ nàng dậy thật sớm, bắt ngay chuyến cáp đầu tiên để kịp cùng nhau đón khoảnh khắc bình minh kỳ ảo trên Nóc nhà Đông Dương. Hoặc chờ đến chiều muộn để trao nhau nụ hôn giữa ánh hoàng hôn rực lửa, hai bạn sẽ có được những tấm ảnh để đời.

Ngay dưới chân cột cờ trên đỉnh Fansipan có một quán cà phê sân mây nhỏ xinh với khung cửa kính chạm trần chan hoà ánh nắng, ôm trọn cảnh sắc núi non hùng vĩ. Nơi đây thời gian như dừng lại với mùi cà phê thơm nồng và cảm giác an yên, ấm áp khi được tựa vai nhau trò chuyện, ngắm mây dịu dàng trôi bên cửa sổ.

Cũng đừng quên cùng nhau nguyện cầu bình an, may mắn cho bản thân và gia đình trước Xá lợi phật linh thiêng trong lòng Đại tượng Phật A Di Đà và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi. Nếu may mắn hơn, hai bạn có thể được nhìn thấy hiện tượng phát quang tự nhiên nhuốm màu sắc tâm linh kỳ bí trên mạch nguồn linh khí của tổ quốc- đỉnh Fansipan. Người chứng kiến hiện tượng này được cho là sẽ gặp rất nhiều may mắn.

Tận hưởng mùa đông đến sớm với vô vàn ưu đãi

Sa Pa lúc này lạnh hơn Hà Nội ít nhất cũng 15 độ. Đến tối, thậm chí nhiệt độ xuống chỉ còn 10 độ, thoải mái để diện áo bông, mũ len, khăn choàng check-in mùa đông sớm. Còn gì tuyệt vời hơn khi được nắm tay người yêu trong tiết trời se lạnh đi qua những bản làng xinh đẹp, dừng chân tại nhà thờ đá cổ kính, bay giữa những thảm hoa lung linh sắc màu, hay thưởng thức thiên đường ẩm thực Tây Bắc với những món ăn đặc sắc như thắng cố, lợn cắp nách, xôi ngũ sắc, trâu gác bếp, rau rừng… cùng chút rượu ngô cay nồng. Chỉ nhắc thế thôi, đã thấy thèm được bắt xe về miền Sa Pa ấy ngay tắp lự.

Khu du lịch Sun World Fansipan Legend cũng đã chuẩn bị cho những cặp đôi một chương trình khuyến mãi Yêu Việt Nam siêu hấp dẫn: tặng buffet trưa trị giá 200.000 đồng khi mua vé cáp treo lên đỉnh săn mây, hoặc tặng vé tàu hoả leo núi Mường Hoa 100.000 đồng khi mua vé buffet Tây Bắc trong tất cả các ngày từ nay đến hết tháng 12.2020. Tiệc buffet kéo dài từ 10h sáng đến 3h chiều, nên dù bạn dậy sớm săn mây hay lên cáp muộn đón hoàng hôn đều sẽ thoải mái thời gian để thưởng thức những món ngon Tây Bắc nóng hổi, chuẩn vị.

Một điểm check-in cũng không thể bỏ qua đó chính là khách sản đẳng cấp quốc tế mang tính biểu tượng của Sa Pa - Hotel De la Coupole Mgallery, hiện cũng đang có ưu đãi hấp dẫn, chỉ 2.395.000 đồng ++/ đêm. Chi phí đã bao gồm ăn sáng dành cho 2 người, thẻ chi tiêu 1.000.000 đồng mỗi ngày cho dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, ưu đãi 30% dịch vụ Spa. Tầng 10 của khách sạn là nơi toạ lạc quán bar ngoài trời Absinthe, điểm chụp ảnh sang chảnh không góc chết mà gần như ai đã đến Sa Pa đều phải đặt chân tới.

Hàng tối, bạn cũng có thể đưa nàng tới sân quần Sa Pa xem những chương trình biểu diễn nghệ thuật do các nghệ sĩ bản địa trình diễn, hay chụp ảnh cùng logo I Love Sa Pa siêu dễ thương. Đây là những hoạt động nằm trong chương trình kích cầu du lịch I Love Sa Pa do thị xã và Hiệp hội Du lịch Sa Pa phối hợp tổ chức, dự kiến kéo dài đến tháng 12 năm nay.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến 20/10, lên lịch từ hôm nay cho chuyến săn mây thi vị tại Fansipan cũng đủ khiến trái tim nàng hồi hộp rồi.