Mono bị phản ứng vì phớt lờ "anh trai say hi" JSOL?

Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh các nghệ sĩ lên nhận giải tại Lễ trao giải "Male Icon Awards 2024". Đáng chú ý là khoảnh khắc Mono mời "phù thủy âm nhạc" SlimV bước lên hàng trên để chụp ảnh và bỏ qua "anh trai" JSOL đang đứng ở giữa. Khoảnh khắc này đã khiến người hâm mộ của JSOL cảm thấy bất bình cho rằng Mono đã cố tình phớt lờ JSOL dù đứng ngay cạnh.

Khi đoạn video được chia sẻ, rất nhiều nhiều khán giả đã bình luận cho rằng Mono thiếu tinh tế khi đã vô tình đẩy JSOL đứng về sau khi chụp ảnh.Tuy nhiên một số khán giả cũng cho rằng đây chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi không thể đánh giá hết được mối quan hệ của cả hai.

Khoảnh khắc khiến Mono bị cho là thiếu tinh tế với "anh trai" JSOL. Ảnh: Chụp màn hình.

Trước những tranh cãi trái chiều về hành động của Mono, "anh trai" JSOL đã phải lên tiếng đính chính mọi chuyện diễn ra không hề như đồn đoán.

"Tôi đã xem được những video trong lễ trao giải nhưng có vẻ mọi người đang thấy những điều không phải như vậy. Trong đoạn video mọi người cũng có thể thấy mấy anh em còn nhường nhau đứng trước và tôi đã chủ động lùi về phía sau để anh em đứng lên. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi", JSOL chia sẻ với người hâm mộ.

Bên cạnh đó, JSOL cũng chia sẻ thêm về mối quan hệ với Mono và tiết lộ cả hai đã trò chuyện rất nhiều dù chỉ mới gặp gỡ lần đầu trong lễ trao giải ngày hôm đó.

Hành động của JSOL nhận được nhiều lời khen của khán giả vì đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp khỏi những tranh cãi không đáng có.

JSOL tên thật là Nguyễn Thái Sơn, sinh năm 1997 tại Quảng Ninh. Dù đã hoạt động nghệ thuật khá lâu nhưng phải tới khi tham gia "Anh trai say hi" JSOL mới trở thành cái tên được chú ý. Tham gia "Anh trai say hi", JSOL gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đậm chất Kpop, khả năng ca hát, trình diễn tốt.

JSOL là một trong những cái tên được chú ý sau "Anh trai say hi". Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp.

Sau "Anh trai say hi", JSOL cũng ra mắt nhóm nhạc nam MOPIUS cùng HURRYKNG, Quang Hùng MasterD và Dương Domic. Nam nghệ sĩ cũng hợp tác trong MV "Gửi chồng tương lai" của Trang Pháp. Tại Lễ trao giải "Male Icon Awards 2024", JSOL giành được giải thưởng "Popular Artist of The Year" (Nghệ sĩ có độ phủ sóng nhất).