Ca sĩ gây sốt tại "Anh trai say hi" xin lỗi khán giả

Sau khi bị nhiều cư dân mạng kêu gọi tẩy chay, ca sĩ Hùng Huỳnh - người được coi là hiện tượng tại "Anh trai say hi" chính thức nói lời xin lỗi.