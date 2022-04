"Morbius" - bom tấn bất thường từ vũ trụ điện ảnh Marvel

Sau cuối tuần đầu tiên công chiếu, bộ phim Morbius bị đánh giá là "thu hoạch" kém hơn so với những người tiền nhiệm về đề tài siêu anh hùng gần đây.

Morbius ra mắt vào ngày 1/4 tại Bắc Mỹ. (Ảnh: Trailer phim).

Morbius thu về 39,1 triệu USD tại 4268 rạp chiếu khác nhau ở Bắc Mỹ sau hai ngày cuối tuần ra mắt. Con số này cho thấy rằng, khán giả thực sự thích thú với các tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ truyện tranh. Trong thời kỳ đại dịch, một bộ phim được đánh giá vỏn vẹn 15% yêu thích trên Rotten Tomatoes sẽ không thể nào thành công tại phòng vé và đó cũng là dấu hiệu cho thấy rằng, không phải siêu anh hùng nào cũng được chào đón như nhau trên màn ảnh rộng. Trước đó, bộ phim Venom của Sony ra mắt khán giả đã đạt được 80 triệu USD trong cuối tuần đầu tiên và 213 triệu USD tổng doanh thu.

Morbius thu về 44,9 triệu USD trên phòng vé thế giới và thu về tổng cộng 84 triệu USD cho Sony.

Hãng sản xuất đã chi 75 triệu USD để sản xuất bộ phim siêu anh hùng ma cà rồng Morbius, ít hơn nhiều so với chi phí thông thường để sản xuất phim về đề tài này. Trong đó, chi phí cho việc quảng bá hình ảnh được đánh giá là không nhỏ. Ma cà rồng Morbius kém nổi tiếng hơn so với các nhân vật như Spiderman rất nhiều, hoặc ngay cả đối với Venom. Chính vì thế, giới chuyên môn không kỳ vọng bộ phim sẽ mang về đột biến tại phòng vé.

Trailer phim Morbius. (Video: CGV).

Sony đã chọn ngôi sao Jared Leto vào vai Michael Morbius, một nhà khoa học hóa sinh đã trở thành ma cà rồng sau khi cố tự chữa căn bệnh máu hiếm của mình. Hãng phim từng thành công với Spider-Man: No Way Home (1,88 tỷ đô la tại phòng vé trên toàn thế giới) và Venom thành tượng vàng điện ảnh (Let There Be Carnage thu được 501 triệu đô la tại các phòng vé trên toàn thế giới). Sony đang cố gắng tạo ra vũ trụ điện ảnh cho riêng mình, trong đó sẽ có Morbius và sắp tới là Kraven the Hunter cùng Madame Web.

Daniel Espinosa là đạo diễn của phim Morbius, với dàn diễn viên bao gồm Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris và Michael Keaton, tái hiện vai diễn của anh ấy trong các bộ phim Spider-Man trước đó.

Nhận nhiều lời chê bai từ các nhà phê bình và khán giả (phim đạt điểm "C + trên CinemaScore), các chuyên gia phòng vé không kỳ vọng Morbius sẽ thành công rực rỡ trên màn ảnh rộng. Phim sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Sonic the Hedgehog 2 và Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore đề sắp ra rạp trong nửa đầu tháng 4.

David A. Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, cho biết: "Đây là một sự mở đầu không thành công đối với một bộ phim sử dụng vũ trụ điện ảnh. Các bộ phim của Marvel nói chung được đánh giá rất tốt, bộ phim này là một điều tương đối bất thường".

Tuy không mấy hấp dẫn khán giả, nhưng bom tấn của Jared Leto vẫn hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu nhân vật mới và mang đến cho khán giả nhiều phút giây giải trí, đồng thời đánh dấu cột mốc quan trọng của vũ trụ điện ảnh Marvel của Sony và Disney.