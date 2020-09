Một cán bộ CSGT bị tước danh hiệu công an nhân dân

Một cán bộ CSGT Thanh Hoá vừa bị Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân do liên quan đến vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngày 21/9, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, Đại úy Lê Văn Tuân (SN 1988, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), cán bộ Đội CSGT số 3 thuộc Phòng CSGT đã bị Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân. Ngoài ra, cơ quan CSĐT còn khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuân để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Phòng CSGT Công an Thanh Hoá- nơi Đại úy Lê Văn Tuân công tác. Trước đó, chiều 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an Thanh Hoá triệu tập Đại uý Lê Văn Tuân để làm việc. Sau khi bị triệu tập, Đại uý Lê Văn Tuân đã không đến đơn vị làm việc cho đến khi có quyết định bị tước danh hiệu Công an nhân dân. Hiện, Cơ quan công an vẫn chưa công bố chi tiết về vụ án cưỡng đoạt tài sản này. Được biết, Đại uý Lê Văn Tuân trước đây công tác tại Công an huyện Đông Sơn, sau đó chuyển về công tác tại Trạm CSGT Quảng Xương và mới luân chuyển về Đội CSGT số 3. Bình Minh (Dân Trí) Chia sẻ