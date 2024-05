Một cây cảnh chỉ có 9 lá nhưng giá gần nửa tỷ đẹp cỡ nào mà vẫn được đại gia xuống tiền mua? Một cây cảnh chỉ có 9 lá nhưng giá gần nửa tỷ đẹp cỡ nào mà vẫn được đại gia xuống tiền mua?

Một cây cảnh trầu bà lá xẻ đã được chốt giá kỷ lục 27.100 đô la New Zealand (hơn 440 triệu đồng) trên sàn đấu giá Trade Me của New Zealand.