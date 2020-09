Một cơn bão sắp xuất hiện trên Biển Đông, hướng về đất liền nước ta

Bão sắp xuất hiện trên Biển Đông và di chuyển về phía đất liền nước ta. Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (14/9), ở vùng biển phía Đông Philippines có một vùng áp thấp đang hình thành. Dự báo khoảng giữa tuần tới (16-17/9), vùng áp thấp này có khả năng di chuyển vào biển Đông, sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới sau đó có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển về phía đất liền nước ta.

Ngoài ra, vào khoảng giữa tuần, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đẩy rãnh áp thấp qua Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nêu trên, sau đó là ảnh hưởng của bão/áp thấp nhiệt đới nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to, kèm nguy cơ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vào những ngày cuối tuần (khoảng 18-20/9).

Cơ quan khí tượng nhận định, đây là hình thái thời tiết, thiên tai nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra trên Biển Đông và đất liền nước ta trong thời gian tới. Do đó, người dân cần theo dõi chặt chẽ và cập nhật thông tin thường xuyên dựa trên diễn biến cụ thể của từng loại thiên tai.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ nửa cuối tháng 9 cho tới hết năm 2020, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 6-8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam.

Trong tháng đầu năm 2021 vẫn có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Cơ quan chức năng cảnh báo thời gian này người dân cần đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa tháng 10 và tháng 11.

Đồng thời trên biển xuất hiện dông gió mạnh do tác động gió mùa Tây Nam trong tháng 9 ở vùng biển phía Nam Biển Đông và gió Đông Bắc của không khí lạnh trên khu vực phía Bắc và giữa Biển Đông vào các tháng 10 - 12.