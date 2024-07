Một doanh nghiệp đặt mục tiêu lọt top 2 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất cả nước, tăng vốn vượt 2.700 tỷ đồng

Sẽ chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia IDI (mã cổ phiếu IDI - sàn HoSE) vừa có thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Theo đó, IDI dự kiến phát hành 45,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 100:20, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới.

IDI dự kiến sẽ triển khai phương án trên trong quý III/2024 này ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của IDI sẽ đạt mức 2.732 tỷ đồng, tương ứng tăng 20%.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, IDI ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.630 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 16,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và 6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, IDI đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 8.499 tỷ đồng, tăng 18% so với kết quả của năm 2023. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 276 tỷ đồng, cao gấp 3,7 lần so với mức 73,3 tỷ đồng đạt được trong năm 2023.

Như vậy, sau quý I năm nay, IDI hoàn thành 19% kế hoạch doanh thu và 6% kế hoạch lợi nhuận cả năm nay.

Lần gần nhất công ty xuất khẩu cá tra này thực hiện tăng vốn là từ năm 2019 cũng bằng hình thức chia cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Sau đó đến tháng 9/2022, IDI trả cổ tức tiền mặt 15% cho năm 2021. IDI hiện là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn của Việt Nam, tập trung chủ yếu vào thị trường Trung Quốc, Mỹ, và EU.

IDI hiện là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam

Xuất khẩu cá tra phục hồi, kế hoạch kinh doanh năm nay khả thi

Dù trải qua quý đầu năm chưa mấy thuận lợi, IDI vẫn kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2024 sẽ tốt hơn so với năm trước, thể hiện rõ qua mục tiêu doanh thu và lợi nhuận. Kế hoạch 2024, IDI thiết lập mục tiêu tăng bằng lần so với năm trước, chủ yếu do mức nền so sánh thấp.

Ban lãnh đạo IDI khẳng định kế hoạch kinh doanh năm nay hoàn toàn khả thi khi nhu cầu về cá tra tại loạt thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Mexico, Canada, Brazil, Anh… bắt đầu có tín hiệu tích cực kể từ đầu quý II.

Đáng chú ý, trong đợt rà soát hành chính lần thứ 19 (POR 19), Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố kết quả thuế chống bán phá giá. Trong đó, mức thuế chống bán phá giá đối với IDI chỉ còn 0,18 USD/kg, giảm 94% so với mức 2,39 USD/kg trong đợt POR 18. Qua đó, mở ra cơ hội vô cùng lớn cho các sản phẩm của IDI khi tiến vào thị trường Mỹ.

IDI hiện đã có thể chủ động được khoảng 90% tổng sản lượng nguyên liệu cần cho 2 nhà máy chế biến thủy sản từ cuối năm 2023. Qua đó, giúp IDI ổn định hoạt động sản xuất của các nhà máy, đặc biệt là vào những thời điểm giá cá nguyên liệu tăng cao, khan hiếm.

Trong thời gian tới, IDI đặt mục tiêu tăng thêm công suất sản xuất của nhà máy nhằm nâng cao doanh thu xuất khẩu, phấn đấu nâng hạng và trở thành Top 2 doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam.

Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy Sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu cá tra của cả nước trong 6 tháng đầu năm nay đã đạt 922 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của riêng tháng 6 vừa qua là 174 triệu USD, tăng tới hơn 22% so với cùng kỳ năm trước.



Khác với những tháng đầu năm, từ tháng 5, kim ngạch xuất khẩu của IDI đã ghi nhận mức tăng trưởng khá tốt. Tháng 5/2024 cũng là tháng xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt 80.000 tấn, đạt mức xuất khẩu cao nhất kể từ năm 2022 và đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp tăng trưởng - chủ yếu do nhu cầu cao từ các thị trường. Kim ngạch xuất khẩu cá tra 5 tháng đầu năm ước đạt 725 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia được thành lập năm 2003, là một trong những doanh nghiệp do Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang thành lập, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001715 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/07/2003 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp thay đổi lần thứ 9 số 0303141296 ngày 09/11/2010.