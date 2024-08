Một gia đình lao đao vì con trai bị trùng số định danh cá nhân

Ngày 3/8, trao đổi với phóng viên Dân Việt, chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1995, ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) cho biết, gia đình chị vừa gửi đơn cứu xét đến Phòng tư pháp quận Bình Tân và các đơn vị liên quan về việc không thực hiện được thủ tục nhập khẩu cho con vì số định danh cá nhân cháu trùng với một người khác.

Vợ chồng chị Huyền đã 2 năm ngược xuôi xử lý lại mã định danh cho con nhưng chưa "có hồi kết". Ảnh: Chinh Hoàng

Theo chị Huyền, vào tháng 9/2022, chị sinh bé trai tên Phạm Quý Nhật Minh tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức, quận Tân Bình. Một tháng sau, chị đến UBND phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân) làm Giấy khai sinh cho con trai.

Đầu năm 2023, chị đi đăng ký hộ khẩu thường trú cho con thì phát hiện số định danh cá nhân trong giấy khai sinh của con trùng với một bé trai khác tên L.P.T, sinh ngày 4/11/2022, ngụ tại huyện Củ Chi, TP.HCM. Điều đó dẫn đến việc chị không thể thực hiện được thủ tục nhập khẩu cho con.

Tiếp nhận vụ việc, ngày 14/9/2023, Công an phường Bình Trị Đông A đã có văn bản số 246/CAP-CSKV báo cáo trùng số định danh cá nhân gửi Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an quận Bình Tân để xử lý. Tuy nhiên, do bé Minh chưa có thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia nên công an không thể hủy số định danh cá nhân của cháu.

Liên quan vụ việc, UBND phường Bình Trị Đông A và Công an quận Bình Tân đã có văn bản gửi về Phòng Tư pháp quận Bình Tân đề nghị cơ quan này phối hợp các đơn vị trực thuộc xử lý hủy, xác định lại số định danh cá nhân cho bé Phạm Quý Nhật Minh.

Chị Huyền cho biết, từ khi phát hiện số định danh cá nhân của con bị trùng, hơn một năm qua, chị đã nhiều lần lên làm việc với lãnh đạo cấp phường Bình Trị Đông A và quận Bình Tân nhưng vẫn chưa được giải quyết.

"Tôi cầm giấy khai sinh đi làm các giấy tờ hành chính, quyền lợi cho con đều bị vướng mắc vì trùng với số định danh của bé khác. Con tôi đã gần 2 tuổi, chuẩn bị đi học nhưng gia đình đang vô cùng hoang mang, mong các ngành chức năng xem xét hỗ trợ. Bảo hiểm xã hội ở quận Bình tân và bảo hiểm huyện Củ Chi đang tranh dành nhau một mã số của 1 đứa trẻ và hiện tại con tôi không có bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh", chị Huyền chia sẻ.

Phòng Tư pháp quận Bình Tân đã nắm được vụ việc bé Phạm Quý Nhật Minh bị trùng số định danh cá nhân. Cơ quan này đang chờ hướng dẫn từ cơ quan cấp trên để có hướng xử lý.