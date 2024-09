Một giáo sư bất ngờ xin thôi tham gia Hội đồng giáo sư ngành Cơ học vì "lý do cá nhân"

Xác nhận với PV báo Dân Việt, ông Trần Anh Tuấn, Chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho hay: "Thường trực Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhận được đơn xin thôi tham gia Hội đồng giáo sư ngành Cơ học của GS Nguyễn Xuân Hùng, Phó chủ tịch Hội đồng ngành Cơ học. Căn cứ nội dung đơn đề nghị, thường trực Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã đồng ý để GS Nguyễn Xuân Hùng thôi vị trí này theo nguyện vọng cá nhân".

Ông Tuấn cho biết thêm, trước đây cũng có trường hợp xin thôi tham gia Hội đồng giáo sư ngành tương tự như GS Nguyễn Xuân Hùng nên đây không phải là trường hợp cá biệt.

GS.TS Nguyễn Xuân Hùng. Ảnh: HUTECH

Hiện danh sách các thành viên của Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học trên trang thông tin điện tử chính thức của Hội đồng Giáo sư nhà nước cũng đã được cập nhật lại. Phó Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành cơ học hiện tại là GS.TS Lê Văn Cảnh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM và Chủ tịch là GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh.

Theo chia sẻ từ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, GS Nguyễn Xuân Hùng được đánh giá là một nhà khoa học có chuyên môn giỏi. Nghiên cứu của ông tập trung vào các phương pháp tính toán tiên tiến trong kỹ thuật, mô hình học máy dựa trên dữ liệu và công nghệ in 3D.

Ông hiện là Viện trưởng Viện Công nghệ CIRTECH, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Ngoài ra, Giáo sư Hùng cũng được tín nhiệm và giữ nhiều chức danh quan trọng tại nhiều tổ chức khác như Chủ tịch Hội chuyên ngành Cơ học tính toán Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học, ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học công nghệ quốc gia (Nafosted), thành viên Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM),...

Được biết, GS Nguyễn Xuân Hùng là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Y khoa Tai Chung (Đài Loan) từ 2015 đến nay và giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Sejong (Hàn Quốc) từ 2014 đến nay. Ông nhận bằng Tiến sĩ về Cơ học tính toán của Đại học Liège (Bỉ) năm 2008.

Ông đã xuất bản hơn 250 bài báo có phản biện, trên các tạp chí trong danh mục WoS. Các công trình xuất sắc này đã giúp ông nằm trong số 1% Nhà nghiên cứu được trích dẫn cao – Clarivate trong chín năm liên tục, từ 2014 đến 2021 trong hạng mục Khoa học máy tính và 2022 trong lĩnh vực liên ngành.

GS Nguyễn Xuân Hùng đã giành được một số giải thưởng danh giá, tiêu biểu The Alexander von Humboldt Foundation Digital Cooperation Fellowship (2021), The Outstanding Humboldtian (2019) và The Georg Forster Research Award – Humboldt Foundation (2015). Ngoài ra, ông đã nhận được bằng khen của Đại học Quốc gia TP. HCM trong nhiều năm liên tiếp (2008 – 2013) và Giải thưởng Nguyễn Văn Đạo (2011).