Hội nghị đầu bờ mô hình trình diễn giống giống lúa thuần chất lượng cao

Ngày 26/5, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên (Lai Châu) phối hợp với Tập đoàn ThaiBinh Seed tổ chức Hội nghị đầu bờ, đánh giá kết quả triển khai mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng cao BC 15 và giống lúa lai mới Thái Xuyên 111, tại bản Én Nọi (xã Mường Than).

Trên cánh đồng của bản Én Nọi – khu vực thực hiện mô hình trình diễn giống lúa mới BC 15 và Thái Xuyên 111, nhộn nhịp hơn thường lệ. Rất đông cán bộ huyện, xã và người dân, đã có mặt từ rất sớm để tham gia Hội nghị đầu bờ giống lúa thuần chất lượng cao BC 15 và giống lúa lai Thái Xuyên 111 vụ Xuân 2023.

Mô hình trình diễn giống lúa BC 15 và giống lúa lai Thái Xuyên 111 được triển khai tại bản Én Nọi, xã Mường Than, huyện Than Uyên. (Ảnh: Thanh Ngân)

Mô hình trình diễn này do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên phối hợp với ThaiBinh Seed và UBND xã Mường Than triển khai, với quy mô 2,2ha. Tham gia mô hình, 16 hộ dân ở bản Én Nọi được hỗ trợ 100% giống, tập huấn về kỹ thuật gieo cấy, phòng trừ sâu bệnh.



Anh Nguyễn Hữu Hợp – Trưởng chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed tại Phú Thọ, cho hay: Giống lúa BC15 là giống lúa thuần năng suất cao, thuộc bản quyền của Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed. Giống lúa BC 15 được công nhận là giống Quốc gia năm 2008.

Đây là giống lúa cảm ôn, thích ứng rộng, chịu thâm canh. Giống có thời gian sinh trưởng từ 130 - 140 ngày đối với vụ Đông xuân. BC 15 cho năng suất trung bình 70 - 75 tạ/ha, nếu thâm canh tốt có thể đạt 90 - 100 tạ/ha. BC 15 cho chất lượng gạo tốt, hạt gạo dài, trong, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm, ngon vừa.

16 hộ dân ở bản Én Nọi tham gia mô hình trình diễn giống lúa BC 15 và giống lúa lai Thái Xuyên 111. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo anh Hợp, giống lúa lai Thái Xuyên 111 là giống lúa lai 3 dòng, cũng là giống lúa cảm ôn, thích ứng rộng, chịu thâm canh, kháng đạo ôn khá, nhiễm bạc lá nhẹ. Chất lượng gạo ngon, hạt gạo trong, cơm mềm, có mùi thơm nhẹ. Năng suất trung bình của giống lúa lai Thái Xuyên 111 từ 70 - 80 tạ/ha, còn thâm canh tốt có thể đạt 90 - 100 tạ/ha.

"Để đánh giá toàn diện về năng suất, chất lượng của giống lúa mới BC 15 và Thái Xuyên 111, khi triển khai mô hình trình diễn chúng tôi đã chọn giống lúa đối chứng lần lượt là Bắc Thơm số 7 và Nhị ưu 838. Trong quá trình triển khai mô hình, Công ty thường xuyên cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn các hộ dân về kĩ thuật gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và phối hợp với cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên theo dõi đánh giá kết quả mô hình" – anh Hợp nhấn mạnh.

Giống lúa lai Thái Xuyên 111 và giống lúa BC 15 cho năng suất vượt trội so với một số giống lúa khác. (Ảnh: Thanh Ngân)

Ông Đỗ Ngọc Tú – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên, cho biết: Để đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn thì tìm ra được những giống lúa mới cho năng suất cao, phẩm chất tốt, có khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết bất thuận như hiện hiện nay và thích ứng được với tình hình sâu bệnh ngày một phức tạp là điều vô cùng cần thiết. Vì thế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên đã phối hợp với Tập đoàn Thai Binh Seed - Chi nhánh Phú Thọ thực hiện mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng cao BC15 và giống lúa lai Thái Xuyên 111.

Giống lúa BC15 và giống lúa Thái Xuyên 111 có khả năng thích ứng rộng

"Vụ Xuân 2023, thời tiết ở huyện Than Uyên diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh trưởng phát triển của cây trồng nói chung cũng như cây lúa nói riêng. Bất kể thời tiết rét đậm rét hại hay nắng nóng, gió lốc, giống lúa thuần BC15 và giống lúa lai Thái Xuyên 111 vẫn sinh trưởng và phát triển tốt, nhánh đẻ khỏe và thân lá vẫn thể hiện được yêu cầu của giống. Lúa cứng cây, chống đổ tốt" – ông Tú thông tin.

Đơn vị triển khai mô hình tổ chức lấy mẫu đánh giá năng suất lúa ngay tại thực địa. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên, trong vụ xuân thường xuất hiện các đối tượng sâu bệnh hại chính: Bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn, sâu đục thân... nhưng giống lúa BC15 và Thái Xuyên 111 chỉ bị nhiễm nhẹ, bà con chỉ phải xử lý một lần thuốc BVTV đối với các đối tượng sâu bệnh hại trên.

Kết quả thực hiện mô hình cho thấy, giống lúa BC15 và Thái xuyên 111 đều có tổng số hạt trên bông, số hạt chắc cao hơn so với giống lúa đối chứng. Giống lúa BC15 đạt 729 kg/1000 m2 cao hơn đối chứng Bắc thơm số 7 là 164 kg/1000m2 tương đương với 1.640 kg /ha. Còn giống lúa Thái Xuyên 111 đạt 829 kg/1000m2 cao hơn đối chứng Nhị ưu 838 là 93 kg/1000 m2 tương đương với 930 kg /ha.

Qua kết quả hạch toán kinh tế cho thấy, giống mới BC 15 cho lãi cao hơn giống lúa đối chứng Bắc thơm số 7 là 6.870.000 đồng/ha. Giống mới Thái Xuyên 111 cho lãi cao hơn giống lúa đối chứng Nhị ưu 838 là 5.490.000 đồng/ha.

Giống lúa BC15 và giống lúa Thái xuyên 111 có thời gian sinh trưởng trung bình - dài. Ảnh: Thanh Ngân.

Chị Lò Thị Son, ở bản Én Nọi vui vẻ nói: Khi nghe trưởng bản thông báo có mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng cao, gia đình tôi đã mạnh dạn đăng ký tham gia. Gia đình tôi gieo cấy giống lúa BC 15 trên diện tích đất khoảng 3500m2.

Quá trình chăm sóc, tôi thấy giống lúa này sinh trưởng, phát triển tốt. Ruộng lúa của gia đình tôi, khóm nào, khóm nấy cũng trĩu bông và nhiều hạt chắc. Gia đình tôi sẽ duy trì gieo cấy giống lúa này vào những vụ tiếp theo.

Từ những kết quả đối chứng cho thấy, giống lúa BC15 và Thái Xuyên 111 có thời gian sinh trưởng trung bình, phù hợp với cơ cấu thời vụ, điều kiện canh tác trà sớm và trà chính vụ tại huyện Than Uyên. Giống lúa BC15 và Thái xuyên 111 sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, chịu rét tốt, trỗ nhanh, trỗ thoát đều, bông dài, số lượng hạt chắc cao, thời gian trỗ ngắn (4-6 ngày), khả năng chống đổ tốt, các đối tượng sâu bệnh hại chính trong vụ bị nhiễm tương đối nhẹ, khả năng thích ứng rộng,

Trên cơ sở kết quả triển khai mô hình trình diễn, các cơ quan chuyên môn của huyện Than Uyên đề nghị Tập đoàn ThaiBinh Seed tiếp tục có chính sách hỗ trợ, xây dựng mô hình và nhân rộng giống BC15, Thái xuyên 111 và các giống lúa mới tại địa phương cũng như các vùng có tập quán canh tác, thổ nhưỡng khác nhau để đánh giá giống được chính xác nhất; Tạo mối liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ trong thời gian tới.