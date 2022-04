Một học sinh lớp 2 bị "người lạ" bịt kín mặt đến trường đón, nghi vấn bắt cóc trẻ em

Trao đổi với PV báo Dân Việt, cô Đào Yên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai 1, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cảnh báo một sự việc vừa xảy ra tại trường vào cuối giờ tan học.



Theo đó, chiều ngày 25/4, có một người phụ nữ bịt mặt, mặc áo chống nắng đã vào trường gặp một học sinh nữ lớp 2. Người lạ này nói đúng tên bố của em học sinh, địa chỉ nhà và nói rằng do bố mẹ bận việc không đến đón được nên nhờ cô đến đón về.

Do em học sinh có đồng hồ đeo tay nên đã gọi điện thoại cho mẹ để hỏi. Sau khi mẹ trả lời không là nhờ ai đến đón thì người phụ nữ này đã bỏ đi.

Trường Tiểu học Minh Khai 1, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NVCC

"Bình thường, em học sinh này sẽ được bố đến đón nhưng hôm qua có người lạ đến nên con đã gọi cho mẹ. Rất may em học sinh có kỹ năng tốt, phản xạ nhanh, bình tĩnh nên đã an toàn. Sau đó con ngồi trong sân trường chờ bố đến đón. Do người lạ đeo khẩu trang nên con không nhận ra là ai", cô Yên chia sẻ.

Cũng theo cô Đào Yên, đây là lần đầu tiên nghi vấn bắt cóc trẻ em xảy ra tại trường. Sau vụ việc, nhà trường đã gửi thông báo cho phụ huynh toàn trường để nâng cao cảnh giác.

Học sinh Trường Tiểu học Minh Khai 1 trong buổi chào cờ. Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm về vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh sau giờ tan trường, cô Yên cho biết: "Với học sinh lớp 1, giáo viên chủ nhiệm sẽ đưa các em ra tận cổng để bàn giao cho phụ huynh. Với học sinh lớp lớn hơn, trường khoanh vùng khu vực cho phụ huynh đến đón, có camera lắp toàn trường. Nếu học sinh nào chưa có phụ huynh đón, các em sẽ chơi trong sân trường.

Ngoài ra, với phụ huynh, chúng tôi nhắc nhở cha mẹ học sinh nếu không đến đón con đúng giờ hoặc nhờ người đến đón thì phải gọi điện thông báo cho giáo viên chủ nhiệm để đảm bảo an toàn cho các con. Trong các buổi học liên quan hoặc trong lễ chào cờ, nhà trường và giáo viên đều nhắc học sinh không đi theo người lạ, nâng cao cảnh giác tình trạng bắt cóc trẻ em".