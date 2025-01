Một làng ở Sóc Trăng, cứ sắp Tết là khách gọi "cháy máy" đặt hàng liên tục khô cá, lạp xưởng

Bởi ngoài các loại nông sản, thực phẩm thịt, cá tươi sống thì người dùng còn chọn mua khô cá các loại và lạp xưởng, đây là những món ăn khô để được lâu, chế biến nhanh, ngon, thích hợp đãi khách thưởng thức khi đến nhà chơi trong những ngày Tết đến xuân về.

Những ngày này, chị Hứa Thị Lan Anh, ấp Bưng Tróp A, xã An Hiệp, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đã chuẩn bị số lượng lớn cá khô để bán ra thị trường. Theo chị Lan Anh, chị làm cá khô bán hơn 10 năm qua. Vào năm thứ 5 “khởi nghiệp” với nghề làm khô cá lóc, thì chị đã mở rộng quy mô sản xuất khô, vì được ngành chuyên môn hỗ trợ máy sấy khô.

Kể từ thời điểm năm 2020 đến nay, số lượng cá tươi nhập về làm hằng ngày là 500kg, bình quân mỗi tháng xuất cá khô thành phẩm ra thị trường là 3 tấn. Tất cả các loại khô đều được người tiêu dùng ưa chuộng và khô thường bán cho các bạn hàng trong và ngoài tỉnh, kể cả bỏ mối lẻ tại các chợ truyền thống trên địa bàn huyện.

Tính riêng trong dịp tết Nguyên đán năm 2024, số lượng khô xuất bán thị trường Tết là 5 tấn. Còn dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sắp đến, chị Lan Anh đang tất bật cùng công nhân sản xuất khô, cung cấp ra thị trường và khô cũng đã được khách hàng gọi đặt hàng liên tục.

Chủ hộ kinh doanh khô Hứa Thị Lan Anh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) giới thiệu các sản phẩm khô cá lóc bán trong dịp Tết này. Ảnh: THÚY LIỄU

Tuy nhiên, mùa khô Tết năm nay sản lượng khô đã sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, do nguồn nguyên liệu không có nhiều, đẩy giá thành nguyên liệu tăng lên từ 20 - 30% so mùa khô năm trước, ước sản lượng khô cung ứng thị trường tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 hơn 3,5 tấn.

Giá khô các loại như: khô lóc xẻ nguyên xương, khô lóc xẻ rút xương, khô lóc cửng, khô lóc phi lê… giá từ 220.000 - 300.000 đồng/kg (tùy loại). Nếu những ngày cận Tết, giá cá nguyên liệu tăng thì giá khô sẽ tăng lên tiếp nhưng mức tăng chỉ từ 20 - 30%/kg.

Ngoài khô cá lóc thì lạp xưởng được xem là sản phẩm bán rất “đắt hàng” dịp Tết. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lạp xưởng đang tăng công suất để tăng sản lượng lạp xưởng cung ứng thị trường Tết. Còn một số điểm làm lạp xưởng thủ công truyền thống cũng huy động lao động để sản xuất lạp xưởng theo đơn đặt hàng của khách.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề làm lạp xưởng truyền thống, bà Trần Thị Ngọc Hà, ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) mỗi ngày đều cung ứng ra thị trường hàng chục ký lạp xưởng thành phẩm.

Bà Trần Thị Ngọc Hà, ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) có 30 năm gắn bó với nghề làm lạp xưởng truyền thống. Ảnh: THÚY LIỄU

Bà Ngọc Hà bộc bạch: "Tôi làm lạp xưởng thủ công nên khách hàng rất thích mua về dùng, vì nguyên liệu tôi lựa chọn rất kỹ và chế biến cẩn thận, kể cả khâu canh lửa sấy lạp xưởng, lửa phải đảm bảo độ nóng ổn định nên lạp xưởng rất ngon, hương vị đậm đà. Tôi làm lạp xưởng mỗi ngày để bán lẻ và bỏ mối, bình quân 1 tháng xuất bán ra thị trường hơn 600kg lạp xưởng thành phẩm, giá bán 250.000 đồng/kg.

Còn trong dịp tết Nguyên đán hằng năm, số lượng lạp xưởng sẽ được sản xuất tăng lên gần gấp đôi tháng thường. Riêng dịp tết Nguyên đán sắp tới này, tôi đã chuẩn bị hơn 2 tấn lạp xưởng thành phẩm cung ứng ra thị trường và giá bán vẫn giữ là 250.000 đồng/kg, chỉ cận Tết mới tăng giá lên khoảng 10 - 20%/kg".

Đồng chí Bùi Bảo Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã An Hiệp cho biết, trên địa bàn xã có 2 hộ kinh doanh sản xuất khô cá lóc cung ứng ra thị trường, trong đó hộ kinh doanh khô lóc Hứa Thị Lan Anh đã có sản phẩm khô lóc đạt 3 sao OCOP.

Số lượng khô cá lóc được các hộ sản xuất cung ứng tốt thị trường những ngày thường, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán hằng năm số lượng khô sản xuất tăng lên.

Ngoài ra, xã cũng có hàng chục doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lạp xưởng quy mô lớn, nhỏ, vừa, kể cả sản xuất lạp xưởng thủ công truyền thống, tạo nên nguồn sản phẩm lạp xưởng dồi dào cung ứng thị trường trong và ngoài tỉnh dịp Tết, phục vụ cả thị trường xuất khẩu. Hầu hết các sản phẩm đều đảm bảo tốt về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của ngành chuyên môn.

Tết Nguyên đán là dịp nhà nhà, người người có dịp nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả và là dịp gặp gỡ, thăm hỏi người thân, bạn bè. Do đó, việc mua sắm các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm phục vụ bản thân, gia đình và làm quà biếu người thân, bạn bè sẽ tăng lên rất nhiều.

Tuy nhiên, để mua được các loại thực phẩm an toàn, người tiêu dùng cần phải mua sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bao bì có in ngày sản xuất, hạn sử dụng. Đặc biệt trong mua sắm, người dân có thể quan tâm thêm việc lựa chọn mua các sản phẩm đã đạt sao OCOP của tỉnh Sóc Trăng. Bởi sản phẩm đạt sao OCOP đã được các ngành chuyên môn thẩm định, xét duyệt về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.