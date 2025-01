Ban đêm, ở Cà Mau, dân thả thứ cây gì xuống ruộng mà tôm càng xanh to bự say đứ đừ, nằm la liệt? Ban đêm, nơi này của Cà Mau, dân thả thứ cây này xuống, tôm càng xanh to bự say đứ đừ nằm la liệt

Những ngày này, trên các cánh đồng lúa - tôm ở khu vực phường Tân Xuyên, TP Cà Mau, nông dân bắt đầu thu hoạch tôm càng trên ruộng lúa. Thu hoạch tôm càng xanh vào ban đêm thì bà con không cần phải chạy oxy...