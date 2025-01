Trên dòng sông Hoài ở Hội An, "ăn theo" du lịch, nghề nào đang cho thu nhập hơn 17 triệu/tháng?

Thành lập từ tháng 6/2024 đến nay với 293 xã viên, HTX Ghe bơi du lịch Sông Hoài - Hội An phát triển khá tốt, tổng doanh thu của HTX hơn 68,8 tỷ đồng, tăng hơn 12,7% so với năm 2023; mức lương mỗi lao động trong HTX đạt hơn 17,3 triệu đồng/tháng.

Tham quan phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) bằng ghe trong mùa lụt là trải nghiệm đáng nhớ với nhiều du khách. Ảnh: Q.T.

Các phong trào, hoạt động có nhiều bước tiến, nhất là khi HTX được thành lập (trên cơ sở Nghiệp đoàn Ghe bơi du lịch Sông Hoài trước đây); hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, đời sống xã viên ổn định; ý thức xây dựng HTX được phát huy, đặc biệt tinh thàn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau thể hiện rõ nét.

Sông Hoài Hội An là một con sông nhỏ uốn lượn giữa lòng phố cổ. Hội An gây ấn tượng với du khách không chỉ bởi những ngôi nhà cổ kính, những góc phố bình yên mà còn bởi hình ảnh dòng sông Hoài Hội An thơ mộng.

Dòng sông với những cây cầu, những chiếc ghe chở khách, đêm rằm đèn hoa đăng lung linh soi mình xuống nước… đã trở thành đặc sản du lịch, gây thương nhớ cho du khách ghé thăm.

Thời gian gần đây, trải nghiệm phố cổ Hội An mùa lụt có thể xem là sản phẩm du lịch thích ứng biến đổi khí hậu khả thi nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Do đặc trưng về địa hình, lũ lụt tại phố cổ Hội An có khác biệt với nhiều nơi khi nước không chảy xiết, chủ yếu do nước thoát không kịp ra cửa biển.

Tại Hội An hiện nay duy trì khoảng 300 ghe bơi phục vụ khách tham quan trên sông Hoài, nên đây cũng là điều kiện thuận lợi để cung cấp dịch vụ trải nghiệm Hội An mùa nước lũ.