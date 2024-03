Một loài cá của Việt Nam ngày càng đắt hàng ở Mỹ, Trung Quốc, sức mua tăng gấp 4 lần

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2024, xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt 165 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó các thị trường chính tiêu thụ nhiều nhất cá tra đều ghi nhận tăng trưởng dương như Mỹ, Trung Quốc và Hongkong, EU, CPTPP,...

Sản phẩm cá tra chủ lực xuất khẩu trong tháng 1/2024 vẫn là phile đông lạnh, với giá trị đạt hơn 131 triệu USD, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 80% tỷ trọng.

Chuyên gia của VASEP cho biết, về thị trường tiêu thụ, tháng đầu năm 2024, Trung Quốc và Hongkong vẫn tiếp tục là thị trường nhập khẩu cá tra nhiều nhất từ Việt Nam.

Kim ngạch xuất khẩu cá tra sang thị trường này trong tháng 1/2024 đạt 52 triệu USD, tăng gấp gần 4 lần so với tháng 1/2023 và tăng 65% so với tháng 1/2022.

Xuất khẩu cá tra Việt Nam trong tháng đầu năm 2024 đón “sóng” tăng trưởng từ hầu hết các thị trường chính. Trong ảnh: Nông dân Cồn Sơn, TP.Cần Thơ chăm sóc cá tra. Ảnh: K.Nguyên.

Giá trị xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc và Hongkong tháng đầu năm 2024 chiếm 32% trong tổng xuất khẩu cá tra sang các thị trường. Đáng chú ý, tháng đầu năm nay, xuất khẩu sản phẩm cá tra đông lạnh/ khô (thuộc mã 03) (trừ cá thuộc mã 0304) sang Trung Quốc tăng mạnh gấp 6,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị này thậm chí cao hơn giá trị xuất khẩu sản phẩm cá tra phile đông lạnh thuộc mã 0304 (trừ sản phẩm chả cá và surimi) - sản phẩm chủ lực sang thị trường này trong tháng 1/2023.

Tháng 1/2024, Mỹ mua 18 triệu USD cá tra Việt Nam, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng đầu năm nay, Mỹ tăng nhập khẩu hầu hết các sản phẩm cá tra Việt Nam. Sản phẩm cá tra chế biến mặc dù giá trị xuất khẩu sang Mỹ còn khiêm tốn, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này ghi nhận tăng 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lên 295.000 USD. Thị trường này tiêu thụ hơn 17 triệu USD phile cá tra đông lạnh trong tháng 1/2024, tăng 81% so với tháng 1/2023.

Khối thị trường EU mua từ Việt Nam gần 13 triệu USD cá tra, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Hà Lan vẫn là quốc gia đứng đầu khối về tiêu thụ cá tra Việt Nam, với gần 4 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ. Ngoài ra, một số thị trường trong khối cũng ghi nhận tăng trưởng dương nhập khẩu cá tra Việt Nam bao gồm: Hungary tăng gấp 4 lần, Tây Ban Nha, Pháp và Slovenia tăng khoảng 2,5 lần,...

Theo VASEP, kim ngạch xuất khẩu cá tra tháng đầu năm 2024 được đánh giá là khá tích cực sau khi liên tiếp sụt giảm trong năm 2023. Mỹ và Trung Quốc sẽ là những thị trường có triển vọng phục hồi trong năm 2024 do tồn kho giảm và nhu cầu tiếp tục gia tăng.

Lạm phát “hạ nhiệt”, khả năng chi tiêu tại Mỹ được dự đoán sẽ cải thiện hơn so với trước đó. Thị trường cá tra tại Trung Quốc dự kiến sẽ “sôi động” hơn nhờ các chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản và kích thích tiêu dùng của Chính phủ Trung Quốc trong nửa đầu năm 2024.

Tuy nhiên, những biến động của thế giới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Điển hình là những căng thẳng trên Biển Đỏ đang gây ra không ít khó khăn trong quá trình vận tải hàng hóa xuất khẩu nói chung và hàng thủy sản nói riêng khi cước vận chuyển tăng cao. Giá bán đến tay người tiêu dùng tăng cao sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định mua hàng.