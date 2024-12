Theo một báo cáo được công bố vào ngày 19/12 vừa qua, gần một nửa số người trưởng thành ở Hàn Quốc trong độ tuổi sinh đẻ cho rằng việc sống cả đời mà không có con cái là chấp nhận được. Điều này được tiết lộ tại Diễn đàn Dân số tổ chức bởi Viện Sức khỏe và Các Vấn đề Xã hội Hàn Quốc (KIHASA) tại Seoul, với chủ đề "Kết quả nhận thức công chúng về tình trạng sinh đẻ thấp và xã hội già hóa: Tập trung vào hôn nhân, sinh đẻ và giá trị thế hệ".

Cuộc khảo sát do KIHASA thực hiện đã thu thập ý kiến từ 4.000 đàn ông và phụ nữ từ 19 đến 79 tuổi trên toàn quốc từ ngày 3/11 đến ngày 6/12.

Một nửa dân số Hàn Quốc không muốn có con

Kết quả cho thấy, có hơn một nửa, tức là 52,6% số người được hỏi, nói rằng họ không ngại không có con cái, trong khi chỉ có 30,2% cho rằng việc có con tốt hơn là không, và 10,3% nói rằng họ nhất định phải có con. Đáng chú ý, tỷ lệ phụ nữ không ngại sống không có con là 63,5%, cao hơn nhiều so với nam giới, chỉ 41,2%.

Thái độ tiêu cực đối với việc sinh con được tìm thấy phổ biến hơn ở phụ nữ trong độ tuổi 20 và nhóm thu nhập thấp. Ngay cả khi đã có vợ chồng, 69,3% số người cảm thấy tiêu cực về kế hoạch sinh thêm con. Trong số đó, 36,2% không có con. Chỉ có 19,2% bày tỏ ý định sẽ sinh con, trong khi 11,5% cho biết họ không biết.

Về lý do không có kế hoạch sinh con, "tuổi tác" đứng đầu danh sách với 20,5%, tiếp theo là "chi phí chăm sóc con cái" (18,2%), "điều kiện kinh tế" (16%) và "vì tôi không tự tin đảm nhận vai trò của cha mẹ" (10,3%). Về điều kiện để sinh con, "thu nhập đủ" đạt điểm cao nhất là 3,41 trên thang điểm 4, tiếp theo là "nhà ở ổn định và an toàn" (3,39 điểm), "sử dụng tự do các kỳ nghỉ phép làm cha mẹ", "kích hoạt hệ thống cân bằng công việc-gia đình" (3,35 điểm) và "đảm bảo đủ thời gian làm cha mẹ" (3,33 điểm).

Kim Eun-jung, một nhà nghiên cứu tại KIHASA, nhận định: "Điều kiện kinh tế như việc làm, chi phí nhà ở và chi phí nuôi con ảnh hưởng tiêu cực đến hôn nhân và sinh đẻ. Việc tạo ra những công việc tốt, ổn định chi phí nhà ở và giảm bớt gánh nặng chi phí nuôi con như chi phí giáo dục tư là rất quan trọng".