Một phụ nữ bị sát hại, thi thể phát hiện ở cống thoát nước Long An: Một phụ nữ bị sát hại, thi thể phát hiện ở cống thoát nước

Một phụ nữ bị sát hại, thi thể phát hiện ở cống thoát nước. Đối tượng nghi vấn đã ra đầu thú. Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Long An đang phối hợp Công an thị xã Kiến Tường điều tra, làm rõ.