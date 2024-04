Bắt giữ 1 người đàn ông để điều tra về hành vi hiếp dâm, giết người

Chiều 4/4, Công an tỉnh Gia Lai đã thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Ia Pa và Công an huyện Kông Chro có thành tích xuất sắc phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Đinh I Ô (35 tuổi, ngụ xã Chơ Glong, huyện Kông Chro) để điều tra về hành vi hiếp dâm, giết người - theo PLO.

Cảnh sát dẫn giải đối tượng đến hiện trường. Nguồn: CAND

Thông tin vụ việc từ CAND: Trước đó, vào khoảng 15h ngày 20/3, Đinh I Ô sau khi nhậu say đi bộ đến khu vực rẫy mỳ (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) thì thấy chị Đ.A. đang đứng một mình nên đã dùng thớt đánh vào đầu nạn nhân rồi cưỡng bức quan hệ tình dục. Vì quá sợ hãi, chị Đ.A chạy ra khỏi chòi rẫy la lớn thì bị Đinh I Ô đuổi theo, dùng thớt đánh nhiều cái vào đầu và dùng dây thừng thắt cổ làm nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Đinh I Ô đã lẩn trốn tại nhiều huyện, thị trên địa bàn tỉnh. Vụ án gây lo sợ trong nhân dân ở địa bàn xã Pờ Tó, huyện Ia Pa.

Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng nóng cho 4 đơn vị về thành tích phá án. Nguồn: CAND

Với quyết tâm phá án, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng tích cực điều tra, truy xét và bắt giữ được nghi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.