Bố trí dân cư là nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong hơn 50 năm qua, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội nói chung và phát triển nông nghiệp nông thôn nói riêng. Qua từng thời kỳ có nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.

Đặc biệt năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1776/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng thực hiện giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

Trong 10 năm qua (giai đoạn 2013-2022), cả nước đã bố trí, sắp xếp ổn định cho hơn 112 nghìn hộ, góp phần hạn chế thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra, hạn chế di cư tự do, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh.

Quá trình thực hiện bố trí ổn định dân cư cơ bản đạt hiệu quả và mục tiêu Chương trình đề ra, người dân đến điểm tái định cư có nhà ở khang trang, đời sống, sản xuất từng bước được nâng lên.

Đa số các điểm dân cư mới có kết cấu hạ tầng giao thông, điện, cơ sở giáo dục, y tế tốt hơn nơi ở cũ; nhiều điểm dân cư phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu, nhu cầu bố trí dân cư phòng, tránh thiên tai ngày càng nhiều, nhiều địa bàn người dân đang sinh sống vùng có nguy cơ cao về thiên tai như: lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt… chưa được bố trí di dời đến nơi an toàn. Một số địa bàn vùng biên giới chưa có dân sinh sống; tình trạng dân di cư tự do vẫn diễn ra…

Bộ NNPTNT đặt ra mục tiêu ổn định đời sống cho hơn 16.000 hộ dân di cư tự do. Ảnh: Thanh Chương.

Trước thực tế nêu trên, ngày 18/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 590/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2025 bố trí ổn định 64.283 hộ, bao gồm: 47.159 hộ vùng thiên tai; 3.726 hộ vùng đặc biệt khó khăn; 2.872 hộ vùng biên giới, hải đảo; 10.526 hộ di cư tự do, hộ cư trú trong khu rừng đặc dụng.

Để làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như định hướng trong giai đoạn 2021-2025, Cục Kinh tế Hợp tác và PTNT (Bộ NNPTNT) phối hợp với Báo Nông thôn ngày nay tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến: "Một số kết quả thực hiện chủ trương, chính sách bố trí ổn định dân cư trong giai đoạn hiện nay" trên Báo điện tử Dân Việt.

Tại buổi tọa đàm, các vị khách mời sẽ giải đáp trực tiếp các câu hỏi của dư luận và độc giả liên quan đến một số kết quả thực hiện chủ trương, chính sách bố trí ổn định dân cư trong giai đoạn hiện nay cũng như định hướng thực hiện bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.