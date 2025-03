Một xã trước đây thuộc tỉnh Hòa Bình, sau 17 năm sáp nhập về Hà Nội đã không còn hộ nghèo, người dân giàu nhanh

Từ một xã miền núi của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, sau 17 năm sáp nhập về Thủ đô, nay trụ sở UBND xã Đông Xuân đã được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại hơn.

Sau 17 năm từ Hòa Bình sáp nhập về Hà Nội, xã Đông Xuân bứt phá ngoạn mục

Thời điểm xã Đông Xuân từ Hòa Bình sáp nhập về Hà Nội, bà Nguyễn Thị Lợi - Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Xuân mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học ra trường đến làm việc (hợp đồng) tại đài truyền thanh của xã. Hàng ngày chị phải đạp xe vượt con đường đất gồ ghề, lởm chởm đá đến trụ sở UBND xã để đọc, phát thanh, tuyên truyền Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội.

"Những ngày đầu về Thủ đô, xã Đông Xuân rất khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Từ trụ sở xã đến các trang thiết bị, máy tính phục vụ công việc đều thiếu hoặc xuống cấp, lạc hậu, hệ thống thông tin liên lạc cũng chập chờn nên có thời điểm, các lãnh đạo, cán bộ xã phải lặn lội ngày đêm xuống từng nhà dân để vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới. Thậm chí, có hộ đi làm nương xa nhà, chúng tôi phải đến vài lần mới gặp được", bà Lợi nhớ lại.

Theo bà Lợi, giai đoạn năm 2007 - 2008, các cánh đồng, khu ruộng lúa của người dân tại các thôn đều manh mún, nhỏ lẻ lại thiếu nước quanh năm nên sản xuất, thu nhập rất bấp bênh. "Sau khi về Hà Nội, Đông Xuân được Trung ương và thành phố cấp kinh phí đầu tư xây dựng đường, kênh mương nội đồng rất bài bản đưa nước về tận ruộng nên người dân các thôn vui mừng, đua nhau ra đồng cấy lúa, trồng rau màu.

Trong Hội LHPN xã có 500 hội viên nhưng có đến trên 30 hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2009, Hội LHPN xã Đông Xuân được phân bổ vốn vay thoát nghèo lên đến 1,3 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội LHPN phối hợp với hệ thống khuyến nông cơ sở liên tục mở các lớp hướng dẫn chị em kỹ thuật trồng cây, chăn nuôi.

"Hội vừa cho các hội viên vay vốn bằng hình thức đầu tư bò, lợn sinh sản cho chị em, vừa tích cực mở các lớp đào tạo, tập huấn, cầm tay chỉ việc hướng dẫn kỹ thuật để bà con chăm sóc vật nuôi hiệu quả ngay tại nhà", bà Lợi nói và cho hay: Chỉ trong vòng 10 năm đầu, nhờ vốn vay của hội, hàng chục hội viên đã được thụ hưởng và vươn lên thoát nghèo và làm giàu từ nghề chăn nuôi bò, lợn.

Là một trong số các hộ nghèo được Hội LHPN xã Đông Xuân tiếp sức, đến nay, chị Hoàng Thị Trinh ở thôn Lập Thành đã có thu nhập ổn định từ chăn nuôi bò, lợn.

"Sáp nhập về Hà Nội, chúng tôi được hưởng rất nhiều chính sách mới đến giờ bà con không chỉ hiện thực hóa được giấc mơ thoát nghèo mà chúng tôi đã vươn lên là hộ có thu nhập khá giả ở địa phương", chị Trinh phấn khởi nói.

Nghề chăn nuôi lợn đặc sản thả vườn đồi đang mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân ở xã Đông Xuân.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã cũng tổ chức các lớp dạy nghề, đặc biệt chú trọng nghề may. Sau khi chị em học nghề cũng là lúc trên địa bàn xã cũng như các xã lân cận có các doanh nghiệp may đi vào hoạt động nên được tuyển dụng vào làm ngay. Những người quá tuổi lao động có thể mở xưởng làm may tại nhà để cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp trong và ngoài huyện Quốc Oai. Theo bà Nguyễn Thị Lợi, đến nay tại xã đã có hàng trăm chị em làm nghề may ở công ty và tại nhà, thu nhập mỗi người cũng đạt 7-10 triệu đồng/tháng.

Phấn đấu đạt thu nhập gần 80 triệu đồng/người/năm

Cũng theo bà Lợi, đến giờ tại 7 thôn ở xã Đông Xuân đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi, dịch vụ du lịch homestay mang lại thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm. Đơn cử như hộ Đinh Thị Út ở thôn Viên Nam chăn nuôi gà ta thả đồi khoảng 1.000 con/lứa kết hợp trồng rau an toàn hay hộ Đinh Thị Quyên ở thôn Viên Nam chăn nuôi lợn rừng đặc sản thả núi bán rất đắt hàng, trung bình mỗi năm có thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại trụ sở HTX Nông sản an toàn và dịch vụ thương mại Đông Xuân.

Ngày 21/3, trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Bùi Tiến Linh - Chủ tịch UBND xã Đông Xuân cho biết, toàn xã hiện có khoảng 1.300 hộ dân, sinh sống tại 7 thôn, trong đó, 80% dân số là dân tộc Mường. Thời gian qua, Đông Xuân được thụ hưởng nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc vùng dân tộc thiểu số của Trung ương và thành phố Hà Nội nên có nền tảng tốt để phát triển kinh tế.

Từ ngày sáp nhập từ Hòa Bình về thành phố Hà Nội đến nay, kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã có sự phát triển vượt bậc. Đường giao thông từ xã đến thôn, đường nội đồng được thảm nhựa, bê tông 100%... việc đi lại dễ dàng, thuận tiện hơn rất nhiều. Hệ thống điện chiếu sáng cùng các trạm biến áp và mạng lưới dây điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đáp ứng nhu cầu sản xuất của của người tại địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác giáo dục, văn hóa, y tế, vệ sinh môi trường tại địa phương cũng được quan tâm. Hệ thống giáo dục 3 cấp học của xã có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy. 7/7 thôn có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng và đều được công nhận làng văn hóa. Tỷ lệ hộ dân hàng năm được công nhận gia đình văn hóa chiếm trên 90% dân số toàn xã.

Đặc biệt, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã đạt trên 90%. Đến nay, các gia đình trong xã sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 100%. Nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả cũng được phát triển, nhân rộng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập bình quân đầu người lên mức trên 70 triệu đồng/người/năm.

Năm 2016, xã Đông Xuân đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Hiện, toàn xã không còn hộ nghèo. Tính đến hết năm 2025, xã đang đặt mục tiêu đưa thu nhập bình quân đạt gần 80 triệu đồng/người/năm.

Sau khi sáp nhập về Hà Nội, đến nay, người dân tại các thôn ở xã Đông Xuân vẫn giữ gìn trang phục truyền thống và các nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Mường ở Hòa Bình.

Theo ông Linh, bên cạnh việc đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, Đông Xuân đã triển khai nhiều giải pháp lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Mường. Cụ thể, xã đã thành lập các đội văn nghệ, đội cồng chiêng tại 7/7 thôn và thường xuyên tổ chức hoạt động biểu diễn phục vụ cộng đồng, khách du lịch tại các homesay vừa giúp tăng thêm thu nhập cho người dân.