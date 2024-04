M.U vs Liverpool: Bất ngờ với thành tích đối đầu của HLV Klopp

HLV Klopp thua nhiều hơn thắng khi chạm trán M.U

Vào 21h30 ngày mai (7/4), Liverpool sẽ có chuyến làm khách trước M.U trong trận Super Sunday của vòng 32 Premier League. Đây là cuộc đọ sức rất được chờ đợi và có thể mang tính bước ngoặt trong cuộc đua vô địch mùa này.

Hiện tại, sau 30 trận đã đấu, Liverpool đang có 70 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng. Khoảng cách của Liverpool với đội nhì bảng Arsenal chỉ là 2 điểm và đội thứ ba Man City là 3 điểm.

HLV Klopp thận trọng khi Liverpool chạm trán M.U. Ảnh: SP

Ở vòng đấu này, Man City và Arsenal sẽ thi đấu sớm hơn Liverpool khi họ ra sân trong ngày hôm nay (6/4). Khả năng cả Man City lẫn Arsenal đều giành chiến thắng là rất khả thi và nếu điều đó thành sự thực, họ sẽ tạo sức ép lớn lên Liverpool.

Mục tiêu của Liverpool đương nhiên sẽ là phải nỗ lực tối đa để giành thắng lợi trong tất cả các trận đấu còn lại của mùa giải để bảo vệ lợi thế mong manh lẫn quyền tự quyết trước hai đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, M.U hứa hẹn là đối thủ không dễ chơi với Liverpool dù "Quỷ đỏ" có thành tích rất thất thường kèm theo phong độ vô cùng khó dự đoán.

Tại vòng tứ kết FA Cup cách đây gần 1 tháng, Liverpool đã thua M.U 3-4 sau 120 phút thi đấu. Lần này, hai đội tái ngộ nhau và M.U tiếp tục có lợi thế sân nhà Old Trafford. Điều đó mang đến những sức ép đáng kể cho Liverpool và HLV Klopp.

HLV Klopp có thành tích đối đầu lép vế khi dẫn dắt Liverpool chạm trán M.U. Ảnh: The Sun

Phát biểu trước trận đấu, HLV Klopp tỏ ra rất thận trọng khi cho biết: "M.U là đội bóng hàng đầu khi được chơi trên sân nhà và tất cả chúng tôi đều biết điều đó. Nhưng chúng tôi không thể chỉ nói: "Hãy làm những gì chúng ta đã làm từ phút 15 đến phút 70".

Bóng đá không dễ dàng như vậy. Chúng tôi phải tìm cách gây ra vấn đề cho M.U và họ cũng sẽ cố gắng làm điều tương tự. Đối đầu M.U tại Old Trafford thì tốt hơn hết là chúng tôi phải nỗ lực hết sức, cống hiến thứ bóng đá hay nhất nếu muốn ra về với thứ gì đó".

Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn là làm. Thống kê cho thấy, HLV Klopp có thành tích đối đầu không thực sự tốt trước M.U dù trong triều đại của ông, Liverpool là thế lực thực sự của bóng đá Anh, còn M.U sa sút rất nhiều.

Tổng cộng, HLV Klopp đã có 20 lần dẫn dắt Liverpool gặp M.U và kết quả là ông thắng 7 trận, thua 8 trận, hòa 5 trận. Nếu tính riêng 10 trận cùng Liverpool đến làm khách trên sân Old Trafford, HLV Klopp thắng 2 trận, thua 4 trận và hòa 4 trận.

HLV Klopp và HLV Ten Hag có thành tích đối đầu cân bằng nếu chỉ tính riêng các trận chính thức gần đây giữa Liverpool và M.U. Ảnh: Sky Sports

Trong sự nghiệp, HLV Klopp đã có 6 trận đối đầu đồng nghiệp Erik ten Hag. Chiến lược gia người Đức lấn lướt hơn khi thắng 3 trận, thua 1 trận và hòa 2 trận. Nhưng trong 3 trận thắng của HLV Klopp trước HLV Ten Hag, có 2 lần từ khi đối thủ còn cầm quân ở Ajax Amsterdam. Chính vì vậy, nếu tính cụ thể là HLV Klopp chạm trán HLV Ten Hag tại M.U thì thành tích hai bên cân bằng: 1 thắng, 1 thua, 2 hòa.

Những thống kê nói trên cho thấy HLV Klopp có phần yếu hơn khi cùng Liverpool so tài trực tiếp với M.U. Chính vì vậy, các CĐV của The Kop có lý do rõ ràng để lo lắng trước trận "derby nước Anh" lần này.