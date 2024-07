Mùa hè không nghỉ của học sinh ở ngôi trường top 1 Hà Nội

Học sinh tổ chức chương trình nhạc kịch bằng tiếng Anh

English Performance (EP) là chương trình nhạc kịch bằng tiếng Anh thường niên với các tiết mục đặc sắc, hoành tráng. Không ai biết rằng, đêm nhạc này lại do chính học sinh các khóa Anh 2, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ams) thực hiện, từ khâu lên ý tưởng kịch bản đến đạo cụ và diễn xuất.

Đêm nhạc kịch English Performance của học sinh trường Ams. Ảnh: NVCC

English Performance 2024 đã mang đến cơ hội cho những bạn trẻ đam mê nhạc kịch có cơ hội cháy hết mình với đam mê và tham vọng tuổi trẻ của bản thân. Với bề dày 13 năm, là món ăn tinh thần “đặc sản” của thầy và trò trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, English Performance năm thứ 14 đã đem đến nhiều sắc màu mới, làm mãn nhãn những khán giả đến tham dự.

Từ khâu tuyển chọn các diễn viên, vũ công, và ca sĩ tài năng được bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái, cho đến giai đoạn chuẩn bị vũ đạo, diễn xuất, hay phối khí các bản nhạc, cùng các đầu việc xin tài trợ từ những nhà hảo tâm, truyền thông, quảng bá chương trình và chuẩn bị hậu cần, tất cả đều được toàn bộ Ban Tổ chức English Performance 2024 hoàn thành từ giữa tháng 3 cho tới đêm diễn vào ngày cuối tháng 6.

Đêm nhạc thành công do chính học sinh tổ chức. Ảnh: NVCC

"Thay vì dành cả mùa hè của mình ở nhà thư giãn cùng các hoạt động giải trí như xem tivi, chơi điện tử, các bạn học sinh khối Anh 2 đã cùng nhau mang lên sân khấu Nhà hát Quân đội một màn trình diễn khó quên. Chúng em đã đem tới cho người xem những trải nghiệm tuyệt vời, mãn nhãn, góp phần giúp lan tỏa vẻ đẹp của nhạc kịch với các khán giả trẻ tại Việt Nam qua kịch bản giàu ý nghĩa, những ca khúc đa cảm xúc và đặc biệt là diễn xuất độc đáo", em Phạm Minh Nhật, lớp 11 Anh 2, trưởng ban Truyền thông chia sẻ.

Học sinh trường Ams đã có một mùa hè ý nghĩa. Ảnh: NVCC

Học sinh Ams kết nối niềm đam mê sách

Một hoạt động khác của học sinh Ams trong mùa hè này là hội chợ sách. Sau khoảng thời gian dài lên ý tưởng và chuẩn bị kỹ lưỡng, mới đây với vai trò là Ban Tổ chức và tình nguyện viên, học sinh trong Câu lạc bộ Ams Advisormong của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tổ chức hội chợ sách The Hidden Book2024: Rivermoor tại Cung Văn hoá Thiếu nhi Hà Nội.

The Hidden Book2024 của học sinh trường Ams kết nối những người đam mê yêu sách. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về chủ đề năm nay, em Cao Tuệ Anh, Trưởng ban Tổ chức The Hidden Book2024, cho biết: “Đến với The Hidden Book 2024, người tham gia sẽ được quay ngược thời gian trở về ngôi làng tiền sử trên sông với những bí ẩn chưa từng được khai phá. Giống như những chú yêu tinh cổ đại đang học cách sử dụng sức mạnh của mình từ thế giới tự nhiên, sự kiện mong muốn giúp các bạn trẻ có cơ hội trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tinh thần học hỏi qua những trang sách đầy bổích thú vị. Với các khu trò chơi, giải đố và thủ công được đầu tư kỹ lưỡng, The Hidden Book 2024 là một điểm đến hứa hẹn không thể bỏ qua trong mùa hè này”.

Học sinh trường Ams không chỉ giỏi mà còn rất năng động. Ảnh: NVCC

Hội chợ đã được học sinh trường Ams tổ chức sôi động, thu hút đông đảo người tham gia. Tại đây, các bạn trẻ có thể vừa thỏa sức trải nghiệm, khám phá hàng trăm đầu sách khác nhau đến từ các Nhà xuất bản lớn vừa có cơ hội tìm hiểu, trò chuyện với những người chung niềm đam mê đọc sách. Ngoài khu vực sách còn có khu vực tổ chức các trò chơi hấp dẫn giúp các bạn trẻ có thêm trải nghiệp hay khu làm đồ hand made tạo cơ hội cho các bạn tự tay làm nên những món đồ trang trí xinh xắn.

Được biết, Ams Advisor được thành lập vào năm 2007 bởi nhóm 15 học sinh lớp 11 Trường THPT Hà Nội – Amsterdam và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2008. Trong suốt thời gian hơn 16 năm hoạt động, Ams Advisor vẫn luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của đông đảo học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam nói riêng và các bạn trẻ trên địa bàn Hà Nội nói chung, khẳng định được vị thế của mình là câu lạc bộ về học thuật lớn nhất và lâu đời nhất của THPT Hà Nội – Amsterdam.