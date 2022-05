Cụ thể, mới đây Dân Việt đã có cuộc trao với chuyên gia thời tiết Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia về diễn biến những cơn mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang diễn ra hiện nay và những dự báo về tình hình thời tiết, thiên tai trái quy luật, dị thường sẽ xảy ra trong năm 2022.



Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết - Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin về tình trạng mưa lớn kéo dài trong mấy ngày qua và cảnh báo mùa mưa bão năm nay.

Mưa lớn bao trùm Bắc Bộ sẽ kéo dài tới khi nào?

Diễn biến mưa lớn bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn kéo dài tới khi nào và tiềm ẩn nguy cơ gì, thưa ông?

- Trong 3-4 ngày qua, toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung bộ xảy ra mưa lớn trên diện rộng, hôm nay (24/5), chúng ta đang ở thời điểm mưa cao điểm nhất.

Từ mai 25/5, dự báo mưa lớn có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên ở vùng núi Bắc Bộ còn mưa dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to tập trung vào chiều tối và đêm.

Dự báo mưa dông ở vùng núi Bắc Bộ còn kéo dài tới cuối tháng 5. Đề phòng nguy cơ rất cao có dông, lốc, sét trong mưa dông, đặc biệt nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong thời gian sắp tới.

Sau trận mưa lớn sáng ngày 24/5, nhiều đoạn dọc tuyến đường Cổ Linh, quận Long Biên bị ngập nặng, đặc biệt là khu vực ngã tư đường Đàm Quang Trung-Cổ Linh, khiến các phương tiện không thể di chuyển và ùn tắc.

Việc cuối tháng 5 nắng nóng xuất hiện thưa thớt, thay vào đó mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi thì có bất thường so với quy luật thời tiết hiện nay không, thưa ông?

- Trong tháng 5 năm nay có nhiều đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc xuống, đẩy rãnh áp thấp xuống và gây mưa cho các tỉnh miền Bắc và làm nhiệt độ giảm thấp cũng như gây ra mưa nhiều nơi ở các tỉnh Bắc Bộ.

Chúng tôi dự báo, thời kỳ này đang bước vào mùa mưa ở các tỉnh Bắc Bộ, do vậy trong tháng 6 và 7, mưa lớn ở Bắc Bộ vẫn tiếp diễn, do đó chúng ta cần đặc biệt đề phòng nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét. Trong đó, cần lưu ý thời kỳ cao điểm của mưa bão đang đến, do đó cần chủ động các biện pháp ứng phó ngay từ bây giờ.

Thống kê từ đầu năm 2022, xảy ra những đợt thời tiết, thiên tai trái quy luật, dị thường nào?

- Từ đầu năm 2022 đến nay chúng ta ghi nhận đợt mưa lớn trái mùa ở Nam Trung Bộ đã gây tương đối nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Ngoài ra các khu vực khác đã xảy ra mưa dông, lốc sét cũng xảy ra ở nhiều nơi. Trên biển đã xuất hiện cơn bão sớm ở Tây Bắc Thái Bình Dương, dù không ảnh hưởng đến nước ta nhưng cũng xuất hiện những bất thường.

Do đó, chúng tôi dự báo năm 2022, do ảnh hưởng của La Nina, nhiều nguy cơ thiên tai sẽ diễn ra phức tạp, khốc liệt, khó dự đoán hơn năm 2021. Đặc biệt mùa mưa bão sắp tới, mưa, bão dồn dập, tập trung nhiều vào thời kỳ cuối năm do vậy cần hết sức chú ý đến những cơn bão có cường độ thất thường. Do vậy, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật tới bà con trong thời thời gian sắp tới.