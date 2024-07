Mưa lớn gây ngập úng nghiêm trọng tại phố núi Sơn La Mưa tầm tã từ đêm đến sáng, phố núi Sơn La ngập lụt nghiêm trọng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, từ đêm ngày 23/7 đến rạng sáng ngày 24/7, trên địa bàn thành phố Sơn La đã hứng chịu các đợt mưa to đến rất to, gây ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường bị ùn tắc giao thông cục bộ, nhiều nhà dân bị ngập nặng, gây thiệt hại về tài sản.