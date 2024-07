Clip: Cây xanh ngã đổ la liệt giữa đường ở Hạ Long sau bão số 2 Clip: Cây xanh ngã đổ la liệt giữa đường ở Hạ Long sau bão số 2

Do ảnh hưởng của bão số 2, từ đêm 22/7 đến sáng 23/7 trên địa bàn TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) có mưa to kèm gió giật mạnh khiến hàng loạt cây xanh bị quật đổ xuống đường. Lực lượng chức năng và chính quyền TP Hạ Long đang gấp rút khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.