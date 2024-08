Mưa lớn trên diện rộng gây thiệt hại về nhà cửa, lúa, ngô và rau màu của nông dân Sơn La

Trong những ngày qua, tại các huyện Thuận Châu, Mường La và thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) tiếp tục xuất hiện mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến hơn 70mm, làm thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân.

Ông Lò Minh Huệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tông Cọ (Thuận Châu, Sơn La) cho biết: Trận mưa lớn đêm 25 rạng sáng ngày 26/8 đã khiến 15 ngôi nhà tại bản Phé bị ngập nước, phải di dời người dân khỏi khu vực đến nơi an toàn. Mưa lớn còn làm thiệt hại khoảng 15ha lúa, ao cá, cây trồng khác tại các bản của xã Tông Cọ. Ngoài ra, nhiều tuyến đường liên bản cũng bị ngập hoàn toàn.

Sau khi nắm được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Tông Cọ chỉ đạo tổ đội xung kích phòng chống thiên tai, lực lượng công an, quân sự xã và bà con sở tại chung tay giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại. Riêng đối với 15 hộ ở Tông Cọ có nhà ở đang bị ngập nước, huyện và xã đã di dời, bố trí các hộ này ở tạm trong gia đình người thân, những hộ không bị thiệt hại trong bản.

Mưa lớn làm nhà ở của 15 hộ dân của xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La bị ngập trong nước. Ảnh: Nam Châm

Mưa lớn cũng đã làm đất đá sạt trượt xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông tại 2 vị trí ở huyện Thuận Châu, gồm: Đường tỉnh 108, nối từ thị trấn Thuận Châu đến xã Mường Bám, vị trí Km17+920; đường tỉnh 117, nối từ xã Chiềng Bôm đến xã Mường É, vị trí Km7+830.

Để chủ động phòng, chống thiên tai, ngành Giao thông vận tải tỉnh Sơn La đang chủ động thực hiện các phương án ứng phó, chăng dây, cắm biển cảnh báo; huy động nhân lực, phương tiện ứng trực ở các điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La cho biết: “Với tinh thần không chủ quan, cảnh giác trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngành Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường thực hiện chế độ duy trì trực 24/24 giờ; đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp, các ngành và các địa phương để phối hợp xử lý khi xảy ra ách tắc giao thông do thiên tai gây ra”.

Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc giao thông tại Km7+830 đường tỉnh 117 nối từ xã Chiềng Bôm đến xã Mường É (huyện Thuận Châu). Ảnh: Trung Hiếu

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, vào khoảng 9h sáng ngày 25/8, đường ống dẫn nước của thủy điện Nậm La tại bản Sẳng (xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) bất ngờ bị tảng đá lớn rơi xuống làm vỡ. Nước từ đường ống tràn ra thành dòng chảy lớn gây thiệt hại nương ngô của khoảng 4 hộ dân (ngô chưa thu hoạch)... Vị trí xảy ra đường ống dẫn nước thủy điện bị vỡ tại khu vực đèo Cao Pha (thuộc bản Sẳng, xã Chiềng Xôm, Tp. Sơn La), cách Quốc lộ 279D khoảng 300 mét.

Trao đổi với phóng viên, ông Lò Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết: Sau khi cửa đường ống thủy điện Nậm La đóng lại để khắc phục sự cố vỡ ống thì mực nước đã dâng lên rất nhanh. Mực nước dâng cao hơn so với đợt mưa lũ xảy ra vào ngày 23 - 24/7 vừa qua trên địa bàn, gây ngập nhiều diện tích cây hoa màu của bà con nông dân phía đầu đập thủy điện. Dự án Nhà máy thủy điện Nậm La thuộc nhóm dự án thủy điện có quy mô vừa và nhỏ.

Sự cố vỡ đường ống dẫn nước của thủy điện Nậm La khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân xã Chiềng Xôm, TP. Sơn La bị ngập. Ảnh: NDCC

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm, mực nước tại khu vực dâng lên nhanh như vậy là do những ngày qua trên địa bàn thành phố Sơn La vẫn có mưa. Lượng nước từ suối Nậm La; suối Phiêng Ngùa (Chiềng Xôm); suối bản Bó, bản Cọ (Phường Chiềng An) đổ về. Trong khi đó, không thể tiếp tục xả lũ vào thung lũng Bom Bay (bản Phiêng Hay, Chiềng Xôm) do hiện nay bà con nông dân đã canh tác cây hoa màu sau khi nước đã rút. Địa phương này cũng đã tiến hành các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trước tình hình mưa lũ đang tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời bố trí lực lượng di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường đèo, núi, chú ý quan sát sạt lở đất, đảm bảo nơi tránh trú an toàn trong mưa giông.