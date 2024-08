Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó mưa lũ, sạt lở đất

Quyết định Công bố tình huống khẩn cấp về mưa lũ

Tại Quyết định số 1556, ngày 2 tháng 8 năm 2024 của UBND tỉnh Sơn La có nêu rõ: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại thành phố Sơn La, các huyện Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Thuận Châu tỉnh Sơn La.

Diễn biến thiên tại, từ ngày 22 - 24/7/2024 chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2, tỉnh Sơn La đã có mưa to đến rất to với tổng lượng phổ biến từ 40 - 200mm, một số nơi mưa rất to như: thành phố Sơn La 229,4mm, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu 206,4mm, xã Chiềng Nơi huyện Mai Sơn 205,3mm, xã Nậm Ty huyện Sông Mã 199,6mm.

Trên sông Nậm Pàn, Sông Mã xuất hiện lũ lớn vượt báo động cấp 3, sông Nậm La xuất hiện lũ vừa vượt báo động 2. Mưa lũ đã làm 10 người chết, 06 người bị thương gây ảnh hưởng, thiệt hại lớn về nhà, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp.

Phạm vi ảnh hưởng, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng làm thiệt hại nghiêm trọng về nhà, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn: thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn, Sông Mã, Thuận Châu; xã Sặp Vạt, Chiềng Pằn huyện Yên Châu.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ký Quyết định Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Ảnh: Văn Ngọc

Triển khai các giải pháp phòng chống mưa lũ

Cũng tại Quyết định UBND tỉnh Sơn La đưa ra các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay và phân công nhiệm vụ: Giao UBND các huyện Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Thuận Châu và thành phố Sơn La. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai, thời tiết để có các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Phân công lãnh đạo địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị trực theo dõi 24/24 trong những ngày mưa, lũ cao điểm. Chủ động triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Trước tình hình mưa lũ, các địa phương của tỉnh Sơn La chủ động triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ". Ảnh: Văn Ngọc

Mưa lớn những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Bố trí tạm thời nơi ở an toàn cho nhân dân, đồng thời tổ chức ứng điểm bị cô lập, đảm bảo hậu cần cho nhân dân tại nơi sơ tán, hỗ trợ lương th yếu phẩm, thuốc chữa bệnh cho nhân dân vùng thiên tai. Tổ chức rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán, di chuyển những hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ trượt sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn.

Huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị sửa chữa ngay các công trình bị hư hỏng đảm bảo giao thông thông suốt, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc và vệ sinh môi trường cho người dân; thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, úng ngập để sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống cho nhân dân vùng thiên tai.