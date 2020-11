Mua SantaFe cũ, chọn máy dầu hay máy xăng?

Giai đoạn đầu ra mắt tại Việt Nam, Hyundai SantaFe đã có 2 phiên bản động cơ máy dầu và máy xăng. Trong đó SantaFe máy dầu được đánh giá rất cao về chất lượng, độ bền, khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên mua SantaFe máy dầu cũ hay xăng cũ sẽ tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng của người mua.

SantaFe là dòng xe ăn khách ở Việt Nam.

SantaFe máy dầu và máy xăng có ưu nhược điểm gì?

Nếu di chuyển hơn 65% trong phố, tần suất không quá nhiều thì nên mua SantaFe máy xăng cũ. Bởi động cơ xăng vận hành êm ái hơn, không bị mùi khó chịu.





Đặc biệt với đường đông, kẹt xe, đường nhỏ… thường xuyên phải di chuyển tốc độ chậm, tăng giảm ga… thì máy xăng phù hợp hơn, thoải mái hơn. Tuy nhiên nhược điểm SantaFe máy xăng là chi phí nhiên liệu cao hơn máy dầu, ở đường trường lực kéo máy xăng không mạnh bằng máy dầu.

Còn nếu thường xuyên di chuyển đường xa thì xe SantaFe máy dầu cũ sẽ phù hợp. Bởi xe máy dầu có lực kéo khoẻ hơn. Động cơ dầu cũng có mức chi phí nhiên liệu tiết kiệm hơn. Tuy nhiên nhược điểm là các đời SantaFe máy dầu cũ ồn nhiều, có mùi dầu.

Các đời SantaFe máy dầu cũ thường khá ồn. Một phần do khả năng cách âm chưa tốt, một phần do động cơ máy dầu Diesel ồn nhiều. Tuy nhiên cũng tuỳ xe, không phải tất SantaFe đều ồn. Bởi động cơ dầu nếu được chăm sóc tốt thì tiếng ồn vẫn ở mức chấp nhận được.

Khi dùng SantaFe máy dầu, việc chăm sóc bảo dưỡng cũng cần chú ý nhiều hơn, chi phí thường cao hơn máy xăng. Di chuyển trong phố, đường sá đông đúc, SantaFe máy dầu không mượt bằng máy xăng do tăng giảm tốc liên tục, Turbo lúc đóng lúc mở. Do đó đây chính là lý do nếu đi lại phần lớn trong phố không nên mua SantaFe máy dầu cũ.

SantaFe vẫn là xe hot ở Việt Nam

Dù hiện nay ở thị trường xe mới, phân khúc crossover/SUV hạng D có khá nhiều xe hấp dẫn như Mazda CX-8, Kia Sorento,… nhưng Hyundai SantaFe vẫn là lựa chọn nổi bật hàng đầu. Sự thành công của SantaFe những năm qua chính là minh chứng thuyết phục nhất về chất lượng của mẫu xe này.

Đặc biệt, không tự nhiên mà một mẫu xe gắn "mác xe Hàn" lại có khả năng giữ giá rất tốt, thậm chí còn tốt hơn nhiều xe Nhật cùng phân khúc. Điều này đã nói lên tất cả về SantaFe. Thành kiến so sánh xe Nhật – xe Hàn không hẳn hoàn toàn sai nhưng với SantaFe thì đây là một "thiệt thòi lớn".

Một mẫu xe bền bỉ, vận hành đằm chắc ổn định, thiết kế đẹp mắt, trang bị hiện đại, giá bán hợp lý… nên được đánh giá một cách khách quan và công tâm nhất.

Không tự nhiên mà nhiều người lại chấp nhận mua xe SantaFe cũ thay vì một chiếc CUV hạng C hay hạng B mới cáu.