Mưa to gió lớn, cây xanh, trụ điện ngã đổ trên đèo Hải Vân

Ngày 27/10, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cưa cây, hót dọn sạt lở trên đèo Hải Vân.

Theo đó, trong sáng cùng ngày, khu vực phía Nam đèo Hải Vân có gió lớn làm cây xanh ngã đổ nằm chắn đường.

Cây xanh, trụ điện ngã đổ trên đèo Hải Vân. Ảnh: LLCC

Dọc cung đường đèo, nhiều trụ điện cũng bị gió quật ngã. Một số vị trí có đá lăn xuống mặt đường.

Theo Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, từ sáng 27/10, cả đèo và hầm Hải Vân đều bị đóng, không cho phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn.

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, đường hầm Hải Vân đã mở lại. Còn đường đèo vẫn đang chặn.

Lực lượng chức năng tổ chức hót dọn. Ảnh: LLCC

Do tác động của bão số 6, khu vực từ Quảng Bình - Đà Nẵng đã có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm.



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 9 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 16.6 độ Vĩ Bắc; 108.3 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 65km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Trung tâm Khí tượng cảnh báo, đây là cơn bão đầu tiên ảnh hưởng vào khu vực miền Trung, đường đi và diễn biến còn phức tạp, thời gian ảnh hưởng trên biển, đất liền kéo dài và gây mưa lớn trong những ngày tới.